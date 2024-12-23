Рождество и Новый год во время войны: сколько украинцев будут праздновать в этом году

Абсолютное большинство украинцев будут праздновать в этом году и Рождество, и Новый год. Это касается и тех респондентов, которые имеют близких людей на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса фонда "Демократические инициативы " и Центра Разумкова.

Только Рождество будет праздновать 11% опрошенных, а только Новый год - 4%. Большинство респондентов (56%) будут праздновать и Рождество, и Новый год.

Не будут праздновать ни один из указанных праздников 11% респондентов и 18% еще не определились.

"Несмотря на нарратив, что празднование во время войны могут позволить себе только люди, которые далеки от ее реалий и забыли о ней, респонденты, имеющие близких людей, которые принимали/принимают участие в военных действиях во время российско-украинской войны, а также те, чьи близкие находятся на временно оккупированных территориях, так же часто будут праздновать Новый год и Рождество в этом году, как и респонденты, которые не имеют таких близких", - отмечают социологи.

Опрос проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Центром Разумкова с 29 ноября по 14 декабря 2024 года на территориях, контролируемых правительством Украины и на которых не ведутся боевые действия. Методом face-to-face опрошено 1518 респондентов. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,6%