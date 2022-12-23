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Праздника не будет? Как готовится Киев к Новому году

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Киев, Пятница 23 декабря 2022 14:07
Праздника не будет? Как готовится Киев к Новому году Фото: празднований на Новый год 2023 в столице не запланировано (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве не запланированы празднования на Новый год 2023. Так что проведение мероприятий и установление локаций в городе не запланировано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника в эфире телемарафона.

"Не будет никаких локаций. У нас установлены елки, но никакие мероприятия проводиться не будут. Мы разрешили проводить мероприятия в детских садах для деток, но исключительно с соблюдением всех условий безопасности, которые сегодня диктует время", - рассказал Поворозник.

Комендантский час не будут менять

Отметим, что секретарь Киевского городского совета Владимир Бондаренко заявил, что в столице не планируют отменять комендантский час на Новый год. Она будет действовать, как всегда.

Главную елку столицы будут включать на праздники

Также Бондаренко рассказал, что гирлянду на главной елке в городе на Софийской площади будут точно включать на Новый год и на Рождество, а также пытаться и по вечерам, "чтобы киевляне могли почувствовать элемент праздника".

Напомним, ранее мы писали о том, какие ограничения будут в разных областях Украины в новогоднюю ночь и как будет действовать комендантский час.

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КГГА Киев Новый год
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