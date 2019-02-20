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СЗР дозволили закуповувати товари і послуги в інтересах обороноздатності

Новини » Політика    20.02.2019 - 15:54
СЗР дозволили закуповувати товари і послуги в інтересах обороноздатності
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Зовнішня розвідка зможе самостійно укладати відповідні угоди

Кабінет міністрів України дозволив Службі зовнішньої розвідки самостійно закуповувати товари та послуги для підвищення обороноздатності. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, СЗР тепер зможе самостійно укладати договори про закупівлю товарів і послуг в рамках програми з підвищення обороноздатності України. Оплату даних закупівель зможуть проводити протягом 36 місяців в разі кредитів у гривні і протягом 60 місяців при валютних кредитах. Також повідомляється, що СЗР зможе залучати кредити під державні гарантії.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Служби зовнішньої розвідки Єгор Божок запропонував Раді прийняти закон, який би передбачав звільнення розвідників за втрату довіри. За словами Божка, таку норму запозичили у Центрального розвідувального управління США.

Він також зазначив, що розробленим законопроектом пропонується передбачити для розвідника-початківця зарплату в розмірі 30 тисяч гривень.

 

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