Свое дело спасает от уныния: женщины-переселенки поделились вызовами адаптации на новом месте

По ее словам, только около четверти опрошенных женщин-предпринимательниц отметили, что их бизнес релоцирован, а большинство из них начали собственное дело уже после переезда. Значительная часть женщин-ВПЛ, которые имели опыт предпринимательской деятельности на предыдущем месте жительства, отмечали невозможность релокации бизнеса вследствие быстрой оккупации их общин или из-за активных боевых действий. При этом, часть женщин создавали заново на нынешнем месте жительства бизнес, подобный тому, который они потеряли.

"Как свидетельствуют результаты указанного исследования, абсолютное большинство женщин-предпринимательниц заняты в сферах, не требующих значительных капиталовложений - торговле, консультационных, образовательных, интеллектуальных услугах, а также в сфере красоты и здоровья. Также женщины создают бизнес по ремонту/пошив одежды, изготовление десертов и организацию праздников", - рассказала Шуляк.

Она отметила, что как свидетельствуют результаты исследования, выбор направления предпринимательской деятельности довольно часто обусловлен предыдущим опытом. То есть, женщины выбирают те сферы, в которых работали ранее или как предпринимательницы или как наемные работницы. Также важным критерием является сравнительно незначительный объем необходимых капиталовложений для открытия бизнеса, поскольку ВПЛ в основном не имеют собственных ресурсов и полагаются исключительно на грантовую поддержку.

В то же время значительная часть грантовых программ ориентированы именно на поддержку развития производства, что существенно ограничивает возможности/желание женщин ими воспользоваться. Поэтому открыть производство пока решились не более 4% опрошенных женщин.

Основные проблемы, о которых чаще всего отмечали женщины-предприниматели из числа ВПЛ, характерны для всех начинающих предпринимателей в современной Украине. В частности речь идет о нехватке средств для развития бизнеса, страхи и неуверенность из-за войны, высокие налоги и платежи в бюджет и тому подобное.

Более сложными являются случаи, когда потеряв свой бизнес на оккупированных территориях, предпринимательницы остались с долгами перед банками, ведь не успели вернуть кредиты. Это - весомое препятствие для представительниц бизнеса для его дальнейшего ведения после переезда в новые общины.

Важно, что более трех четвертей опрошенных женщин-ВПЛ пытались сначала найти работу на новом месте жительства. В частности пытались найти работу в принимающей общине как женщины, которые на момент опроса работали по найму - 83%, так и женщины-предприниматели - 65%, и те, кто на момент опроса не имели оплачиваемой занятости - 74%.

"То есть предпринимательская активность женщин - ВПЛ довольно часто является вынужденным ответом на невозможность найти удовлетворительную работу. В частности, в ходе опроса женщины довольно часто рассказывали, что они зарегистрировались как ФЛП и начали предоставлять такие же услуги, которые они ранее предоставляли в качестве наемных работниц", - сообщила Шуляк.

Нардеп отметила, что государство должно сосредоточиться на создании условий для поддержки предпринимательских инициатив именно для этой категории ВПЛ. Так, после начала большой войны возникла значительная потребность в мерах поддержки для очень разных категории граждан, которые до войны не сталкивались с запуском бизнеса, поскольку не имели в этом необходимости, то есть, не задумывались о нем.

Один из примеров этого - ветеранское предпринимательство, законопроект о котором недавно Верховная Рада приняла в первом чтении - №10258. Его цель - создать благоприятные условия для поддержки предпринимательских инициатив ветеранов. Законопроект способен существенно помочь ветеранам адаптироваться, способствовать их профессиональной самореализации и создать новые рабочие места, укрепляя экономический фундамент страны.

"Есть смысл подумать в этом направлении именно для создания благоприятных условий для женщин - предпринимательниц, поскольку запрос на это сейчас просто колоссальный", - считает Шуляк.

Она также напомнила, что в законопроекте об основных принципах восстановления, который сейчас готовится к регистрации в парламенте, предусмотрен целый спектр налоговых льгот и преференций для бизнеса, который будет работать на территориях деоккупированных общин.

В частности, ими могут и должны воспользоваться женщины - предпринимательницы. Речь идет, в частности, о налоговых льготах, низких процентных ставках на кредиты, финансовых стимулах (дополнительные субвенции, гранты или льготное финансирование коммунального и частного сектора) или других формах финансовой поддержки для предпринимателей и предпринимательниц, которые решают начать или расширить бизнес на этих территориях.