Свое дело спасает от уныния: женщины-переселенки поделились вызовами адаптации на новом месте

Для значительного количества женщин - ВПЛ, которые начали вести бизнес на новом месте жительства, предпринимательская деятельность стала вынужденной мерой, поскольку они не смогли найти работу в качестве наемных работников. В частности, они зарегистрировались как ФЛП и начали предоставлять такие же услуги, которыми они ранее занимались в найме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елены Шуляк, которая цитирует результаты исследования "Действенность политики поддержки экономической активности внутренне перемещенных женщин как составляющей раннего восстановления Украины", проведенного ОО "Аналитический центр "Социоконсалтинг".

По ее словам, только около четверти опрошенных женщин-предпринимательниц отметили, что их бизнес релоцирован, а большинство из них начали собственное дело уже после переезда. Значительная часть женщин-ВПЛ, которые имели опыт предпринимательской деятельности на предыдущем месте жительства, отмечали невозможность релокации бизнеса вследствие быстрой оккупации их общин или из-за активных боевых действий. При этом, часть женщин создавали заново на нынешнем месте жительства бизнес, подобный тому, который они потеряли.

"Как свидетельствуют результаты указанного исследования, абсолютное большинство женщин-предпринимательниц заняты в сферах, не требующих значительных капиталовложений - торговле, консультационных, образовательных, интеллектуальных услугах, а также в сфере красоты и здоровья. Также женщины создают бизнес по ремонту/пошив одежды, изготовление десертов и организацию праздников", - рассказала Шуляк.

Она отметила, что как свидетельствуют результаты исследования, выбор направления предпринимательской деятельности довольно часто обусловлен предыдущим опытом. То есть, женщины выбирают те сферы, в которых работали ранее или как предпринимательницы или как наемные работницы. Также важным критерием является сравнительно незначительный объем необходимых капиталовложений для открытия бизнеса, поскольку ВПЛ в основном не имеют собственных ресурсов и полагаются исключительно на грантовую поддержку.

В то же время значительная часть грантовых программ ориентированы именно на поддержку развития производства, что существенно ограничивает возможности/желание женщин ими воспользоваться. Поэтому открыть производство пока решились не более 4% опрошенных женщин.

Основные проблемы, о которых чаще всего отмечали женщины-предприниматели из числа ВПЛ, характерны для всех начинающих предпринимателей в современной Украине. В частности речь идет о нехватке средств для развития бизнеса, страхи и неуверенность из-за войны, высокие налоги и платежи в бюджет и тому подобное.

Более сложными являются случаи, когда потеряв свой бизнес на оккупированных территориях, предпринимательницы остались с долгами перед банками, ведь не успели вернуть кредиты. Это - весомое препятствие для представительниц бизнеса для его дальнейшего ведения после переезда в новые общины.

Важно, что более трех четвертей опрошенных женщин-ВПЛ пытались сначала найти работу на новом месте жительства. В частности пытались найти работу в принимающей общине как женщины, которые на момент опроса работали по найму - 83%, так и женщины-предприниматели - 65%, и те, кто на момент опроса не имели оплачиваемой занятости - 74%.

"То есть предпринимательская активность женщин - ВПЛ довольно часто является вынужденным ответом на невозможность найти удовлетворительную работу. В частности, в ходе опроса женщины довольно часто рассказывали, что они зарегистрировались как ФЛП и начали предоставлять такие же услуги, которые они ранее предоставляли в качестве наемных работниц", - сообщила Шуляк.

Нардеп отметила, что государство должно сосредоточиться на создании условий для поддержки предпринимательских инициатив именно для этой категории ВПЛ. Так, после начала большой войны возникла значительная потребность в мерах поддержки для очень разных категории граждан, которые до войны не сталкивались с запуском бизнеса, поскольку не имели в этом необходимости, то есть, не задумывались о нем.

Один из примеров этого - ветеранское предпринимательство, законопроект о котором недавно Верховная Рада приняла в первом чтении - №10258. Его цель - создать благоприятные условия для поддержки предпринимательских инициатив ветеранов. Законопроект способен существенно помочь ветеранам адаптироваться, способствовать их профессиональной самореализации и создать новые рабочие места, укрепляя экономический фундамент страны.

"Есть смысл подумать в этом направлении именно для создания благоприятных условий для женщин - предпринимательниц, поскольку запрос на это сейчас просто колоссальный", - считает Шуляк.

Она также напомнила, что в законопроекте об основных принципах восстановления, который сейчас готовится к регистрации в парламенте, предусмотрен целый спектр налоговых льгот и преференций для бизнеса, который будет работать на территориях деоккупированных общин.

В частности, ими могут и должны воспользоваться женщины - предпринимательницы. Речь идет, в частности, о налоговых льготах, низких процентных ставках на кредиты, финансовых стимулах (дополнительные субвенции, гранты или льготное финансирование коммунального и частного сектора) или других формах финансовой поддержки для предпринимателей и предпринимательниц, которые решают начать или расширить бизнес на этих территориях.