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Свентек уничтожила россиянку за 40 минут и установила рекорд French Open

Фото: Рекордсменка грунтового "Грэнд Слэма" Ига Свентек (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

Полячка Ига Свентек разбила российскую теннисистку Анастасию Потапову в четвертом раунде Открытого чемпионата Франции. Эта победа стала самой быстрой в истории мэйджора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OptaAce.

Roland Garros, 4-й раунд, женщины

Свентек – Потапова – 2:0 (6:0, 6:0)

 

 

Первая ракетка мира не позволила нейтральной россиянке набрать ни одного очка. Первый сет Свентек завершила за 20 минут. Вторая партия продолжалась столько же.

Польская теннисистка одержала самую быструю победу в истории French Open. Этот поединок также стал самым быстрым в биографии Свентек. До сих пор быстрейшим был матч против румынки Симоны Халеп (45 минут).

Кроме того, титулованная полячка во второй раз в карьере повесила две "баранки" оппонентке на "Ролан Гарросе". В прошлом году от рук Свентек пострадала китаянка Ван Синьюй. Правда, тот поединок длился немного дольше.

В следующем круге польская теннисистка встретится с Маркетой Вондроушовой. Чешка в двух сетах разобралась с сербской теннисисткой Ольгой Данилович. Матч 1/4 финала состоится 4 июня.

 

 

К слову, накануне Свитолина выбила румынку Богдан в третьем раунде French Open.

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