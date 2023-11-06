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Свентек разобралась со скандальной белоруской по пути в финал Итогового турнира WTA

Фото: Ига Свентек впервые вышла в финал WTA Finals (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Польская спортсменка Ига Свентек стала второй финалисткой итоговых соревнований сезона под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), одолев в полуфинале первую ракетку мира Арину Соболенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Итоговый турнир WTA-2023, 1/2 финала

Соболенко – Свентек – 0:2 (3:6, 2:6)

 

 

Соперницы вышли на корт при счете 2:1 в пользу польки. Матч не доиграли в ночь на воскресенье из-за дождя в мексиканском Канкуне. Пауза пошла на пользу Свентек. С брейком она быстро создала солидный гандикап (4:1) над Соболенко.

Белорусская теннисистка пыталась навязать конкуренцию. Но удалось лишь избежать разгрома. Лидер мирового рейтинга добавила в свой актив еще два пункта и отдала сет за 45 минут.

Более существенным по счету преимущество Свентек оказалось во второй партии. В этот раз она дважды "уколола" Соболенко – на старте и под занавес сета. Именно два брейка польской теннисистки позволили окончательно склонить чашу весов в свою пользу.

В финале Свентек встретится с американкой Пегулой. Она на стадии 1/2 финала переиграла соотечественницу Гауфф. Решающий матч WTA Finals состоится в ночь на вторник, 7 ноября (не ранее 00:30 по киевскому времени).

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