Свёнтек с историческим разгромом выиграла первый "Уимблдон" в карьере (видео)

Уимблдонский турнир-2025, финал

Ига Свёнтек (Польша) - Аманда Анисимова (США) - 6:0, 6:0

Исторический разгром

Финал стал первой очной встречей между полькой и американкой и длился всего 59 минут.

Свёнтек полностью доминировала на корте, не отдав сопернице ни одного гейма. Такой сухой счет в финале женской одиночной сетки "Уимблдона" стал первым за последние 114 лет - последний раз подобное случалось еще в 1911-м.

Вообще же, в семи матчах турнира польская теннисистка отдала соперницам лишь один сет.

Достижения и рекорды

Для Свёнтек это первый титул "Уимблдона" и шестой трофей серии Grand Slam. Ранее были четыре победы на "Ролан Гаррос" и одна - на US Open.

Она стала первой польской теннисисткой, которая выиграла "Уимблдон" в одиночном разряде. Кроме того, победа в финале стала 100-й для Свёнтек на турнирах Большого Шлема. Также она выиграла все шесть финалов Grand Slam, в которых принимала участие.

С понедельника Ига Свёнтек вернётся на третье место в рейтинге WTA. Турнир в Лондоне стал для нее первым триумфом с июня 2024-го, когда она выиграла "Ролан Гаррос".