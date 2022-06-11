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Своїх не кидаємо? Тіла окупантів складають просто неба через масштабні втрати, - СБУ

Фото: тіла окупантів складають просто неба через масштабні втрати (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Окупанти почали складати тіла своїх "побратимів" просто неба. Усе через масштабні втрати російської армії проти наших бійців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Служби безпеки України.

В телефонній розмові окупантів, один із солдатів відзначив, що тіла почали складати просто неба, у зв’язку з чим вони почали розкладатися ще швидше.

"Вони лежать штабелями. Ні в холодильниках, ніде. Просто на вулиці лежать, як дошки. Там запах божевільний", - відзначив окупант.

Як додає СБУ, Росія намагається приховати масштабні втрати, у зв’язку з чим мерців везуть невеликими партіями.

Водночас аби не повторити долю загиблих, російські військові ще можуть врятувати власне життя зателефонувавши на гарячу лінію 2402.

"Подзвонивши за цим номером, можна здатися в полон і зрештою повернутися додому живим", - пише СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, наші захисники знищили вже більше ніж 32 тисячі окупантів.

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