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Немає вільних морпіхів. Морське десантування ворога в Одесі стало малоймовірним

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Одеська область, Понеділок 21 березня 2022 21:43
Немає вільних морпіхів. Морське десантування ворога в Одесі стало малоймовірним Фото: Одеса готова зустріти ворога (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Електронна платформа відкритого розслідування Conflict Intelligence Team проаналізувала вірогідність морського десантування російських військ на території Одещини.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на аналітичні дані Conflict Intelligence Team.

Дослідники вважають, що всі перекинуті до України російські бригади морської піхоти задіяні в боях. Таким чином, повноцінний десант малоймовірний.

"Для повноцінного десанту силами хоча б бригади доведеться або протягом тривалого часу перекидати ще не задіяних морпіхів, або повертати вже пошарпані БТГр до Криму з материкової України, або висаджувати різношерстими силами з декількох різних бригад", – йдеться в заяві.

Окрім того, перед десантуванням російськ сухопутні війська мали б підійти до Одеси з півночі. Усі ці обставини наразі роблять вірогідність морського десанту на Одещині низькою, але ще ймовірною.

Нагадаємо, що внаслідок ворожого обстрілу кілька будинків в Одесі зазнали руйнувань.

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