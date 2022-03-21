Немає вільних морпіхів. Морське десантування ворога в Одесі стало малоймовірним

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на аналітичні дані Conflict Intelligence Team.

Дослідники вважають, що всі перекинуті до України російські бригади морської піхоти задіяні в боях. Таким чином, повноцінний десант малоймовірний.

"Для повноцінного десанту силами хоча б бригади доведеться або протягом тривалого часу перекидати ще не задіяних морпіхів, або повертати вже пошарпані БТГр до Криму з материкової України, або висаджувати різношерстими силами з декількох різних бригад", – йдеться в заяві.

Окрім того, перед десантуванням російськ сухопутні війська мали б підійти до Одеси з півночі. Усі ці обставини наразі роблять вірогідність морського десанту на Одещині низькою, але ще ймовірною.