"Свобода - это самая высокая ценность". Парамедик Ирина Цыбух написала посмертное письмо

Посмертное письмо Ирины Цыбух

"Погибла моя дорогая сестра, подруга Чека, лучший человек в этом мире. Меня сейчас наполняет пустота, но Иринке есть что сказать, она оставила посмертное письмо", - написал Юрий Цыбух.

Ирина написала письмо 8 апреля 2023 года. Тогда она с пятым экипажем работала для разведки 80-й бригады под песню "Dream on". По ее словам, "за этот год выпадало так много возможностей погибнуть, что можно найти хотя бы одну, чтобы написать посмертное письмо".

Далее - полный текст письма Ирины Цыбух:

"Привет, примите мои соболезнования, не люблю, когда вы грустите, но пройдет время и это отчаяние рассеется, придется продолжать жить жизнь. Поэтому не тратьте время на страдания, живите дальше.

Сейчас 19:19, суббота 8 апреля 2023 год, мы с пятым экипажем работаем для разведки 80 бригады, на фоне играет "Dream on" от Aerosmith и решила, что за этот год выпадало так много возможностей погибнуть, что можно найти хотя бы одну, чтобы написать посмертное письмо.

Грустно, что мы проживаем настолько немощные, зависимые от общественного одобрения жизни, что только смерть позволяет проживать абсолютную свободу. Однако беда в том, что жизнь закончилась, и эта свобода больше не имеет никакого смысла. Сегодня и навеки мне все равно, что обо мне, о вас, об этом тексте, обо всем скажут люди. Наберут эти предложения лайки или нет, наконец ничье мнение меня не интересует, я умерла.

Текст написан от руки Ирины Цыбух (фото: instagram.com/yura_tsybukh)

Свобода - это самая высокая ценность. Все, скоро 25 лет, проходили часто в комплексах и страхах. Но зачастую этому шуму не было места перед моей свободой. Больше всего, за что хочу сказать спасибо себе, родителям, брату, родным и друзьям, спасибо, что позволяли мне быть свободной, жить ту жизнь, которую хочется.

Полномасштабная война вынудила перестать быть рабом страхов. Сегодня, к сожалению, не удалось освободиться полностью, но, надеюсь, у меня все получится. Это письмо тому помощь.

Чтобы иметь свободу, нужно иметь еще другие ценности, нужно понимать себя, хорошо знать, кто ты для себя, что такое личное счастье и как тебе до него дойти. Имея ответ на эти вопросы, самое важное остается идти. Сегодня здесь, в Донецкой области, я на пути, здесь являюсь собой и делаю то, что хочу. На самом деле больше ничего не имеет значения, поэтому это письмо добавляется так просто - в этот момент, как и в тот когда это произойдет, мне не жалко умереть, потому что наконец-то живу ту жизнь, которую хотела бы. Не буду лукавить, чтобы ощущать эту непременную, истинную волю, придется пройти еще не один сеанс терапии, страхов и слез.

Текст написан от руки Ирины Цыбух (фото: instagram.com/yura_tsybukh)

Сегодня все позади, моя жизнь закончилась и мне важно было пройти ее достойно: быть честным, добрым, любящим человеком. Сегодня мы работаем для героев, и это хорошая возможность подтвердить свои ценности - быть действительно тем человеком.

Спасибо каждому, кто любил и поддерживал меня. Не скучайте по мне, жизнь очень короткая, если она продолжается после смерти, то увидимся.

Брат, не печалься, еще на твои перестала за тебя переживать. Сегодня у тебя была первая экскурсия по княжескому Львову, горжусь тобой. Кем бы ты ни решил быть сегодня, доверяй себе, слушай себя, люби себя, живи себе свою счастливую жизнь. Если будет возможность, буду поддерживать тебя с неба. Но это неважно, пока я жива, мы любили друг друга, были прекрасным братом и сестрой, это были хорошие времена, пусть эти воспоминания согревают тебя, мотивируют, но ни в коем случае не огорчают.

Чтобы иметь силу быть свободным человеком, нужно быть смелым. Потому что только смелые имеют счастье и лучше умереть бежа, чем жить гния. Будьте достойны подвигов наших героев, не печальтесь, будьте смелыми!

Целую, ваша

08.04.23 Донецкая область"

Текст написан от руки Ирины Цыбух (фото: instagram.com/yura_tsybukh)

Что известно об Ирине Цыбухе

Ирина Цыбух родилась 1 июня 1998 года во Львове. Окончила Национальный университет "Львовская политехника".

В 2017 году присоединилась к команде "Суспільного", где работала с филиалами, готовила межрегиональные спецэфиры, олицетворяла грантовые проекты, снимала документальные фильмы, была медиатренеркой.

В 2018 году Ирина стала финалисткой конкурса профессиональной журналистики "Честь Профессии" в номинации "Лучший репортаж".

В 2021 году вместе с коллегами стала победительницей этого конкурса в категории "Лучшая публицистика в локальном медиа".

Ирина Цыбух (фото: hospitallers.ukraine_paramedic)

Полномасштабное вторжение РФ застало девушку на востоке Украины. 24 февраля должно было состояться мероприятие с участием Ирины в Северодонецке. Вместо этого Ирина вернулась в ряды добровольческого батальона "Госпитальеры", где отбыла несколько ротаций на передовой с 2014 года.

В составе батальона Цыбух обеспечивала эвакуацию раненых бойцов из самых горячих мест и оказывала медицинскую помощь.

В ноябре 2023 года Ирина получила награду от президента Украины - орден "За заслуги" III степени. В марте 2024 года стала лауреаткой премии "УП 100. Сила женщин".