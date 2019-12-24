"Свобода Слова Савіка Шустера" - лідер з великим відривом серед політичних шоу, - рейтинг

Фото: кадр з програми "Свобода слова Савіка Шустера" (facebook.com/shusteronline)

Середній рейтинг "Свободи Слова " Савіка Шустера" склав 4%

За підсумками сезону "Свобода Слова Савіка Шустера" з великим відривом лідирує серед політичних шоу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Nielsen Україна.

Як відомо, Савік Шустер повернувся в українській ефір після 2-річної відсутності і за підсумками сезону його проект дивилися краще, ніж найближчих конкурентів разом узятих. Так, середній рейтинг "Свободи Слова Савіка Шустера" склав 4% - це більше, ніж сума середніх рейтингів "Право на владу" (2,2%) та "Свободи Слова" на ICTV (1,4%).

“Для політичного шоу частка більше 12% у вечірньому праймі п'ятниці - успіх. "Свобода Слова Савіка Шустера" конкурує за увагу глядача з популярними розважальними проектами інших каналів і показує відмінний результат", - розповів партнер експертної групи Kwendi Андрій Таранов.

Середній час перегляду також лідирує: 40 з гаком хвилин проти 33:06 18:50 відповідно. Всього ж за сезон "Свободу Слова Савіка Шустера" більше 5 хвилин не перемикаючись подивилися 11,5 млн осіб.

За словами генерального продюсера "Свободи Слова Савіка Шустера" Павла Єлізарова, шоу приваблює істотний сегмент інтернет-аудиторії.

“Перегляди на Youtube і Facebook складають від 2 до 7 мільйонів на кожний випуск. І це дуже молода аудиторія, вік 60% передплатників до 45 років. Охоплення по випуску за участю президента Зеленського склав близько 10 мільйонів", - зазначив Єлізаров.

За відкритими даними, у шоу Шустера більше 130 тисяч передплатників на Facebook і майже 150 тисяч на Youtube. У "Права на Владу" - 140 тисяч на Facebook. На Youtube у програми немає власного каналу, вони виходять на "ТСН" (1,6 мільйонів передплатників). Аудиторія "Свободи Слова" на ICTV близько 16 тисяч передплатників у Facebook, на Youtube вони також виходять на загальному каналі ICTV (1,1 мільйона). Частина контенту ТРК "Україна", в тому числі "Свобода Слова Савіка Шустера" в Youtube виходить на каналі "Сегодня" з 266 тисячами передплатників. Там шоу добирає в середньому ще 200-500 тисяч переглядів на кожен двогодинний випуск.

Таким чином, за підсумками сезону, оновлена "Свобода Слова Савіка Шустера" зуміла не просто гідно повернутися, але і стати безумовним лідером з великим відривом.