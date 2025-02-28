"Свобода имеет цену". В Киеве открылась выставка об иностранцах, которые защищают Украину на фронте

Выставка "For Freedom" представляет десятки историй защитников, рассказы об их семьях и сослуживцах. Они – представители многих стран, которые сегодня воюют за Украину. Некоторые из них, к сожалению, отдали свои жизни, но их борьба продолжается в сердцах тех, кто продолжает их дело.

Выставка доступна к посещению с 28 февраля. Вход – по билету в музей.

"Глядя на эти кадры, я осознаю, что сегодня, на 1100-й день с момента полномасштабного вторжения, мы прошли вместе много испытаний. Совместные молитвы, пережитые моменты, наши победы и потери – все это отражается в представленной здесь экспозиции. Особенно важно сейчас поддерживать тех, кто защищает нашу Украину. Не имеет значения, откуда они – их вклад в нашу борьбу бесценный", – сказал во время события спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Выставка рассказывает истории иностранных защитников Украины

По его словам, эта выставка демонстрирует, что оборона, защита и борьба за свободу – это дело всего цивилизованного мира. Также событие напоминает нам, что наше сопротивление должно быть не только делом военных, но и всех, кто поддерживает идею независимой, демократической Украины.

"Эта война – не просто борьба за территорию, а борьба за будущее следующих поколений. Она определит, в каком мире будут жить наши дети и внуки. Выбор между автократией и демократией - это не просто политическая дискуссия, а вопрос существования свободного мира. Это не просто искусство или документалистика, это история, которую мы пишем вместе. Это напоминание всему миру о том, что свобода имеет цену, и Украина платит ее ежедневно", – добавил Стефанчук.

На торжественной части мероприятия среди других гостей выступил также полковник Руслан Мирошниченко – инициатор формирования Второго Интернационального легиона обороны Украины, а также герои выставки – военные-иностранцы.

По словам организаторов, на открытии выставки есть люди из десятков стран из разных уголков мира, которые приехали в Украину, чтобы бороться бок о бок с нашими воинами. Они делают это не ради денег, а ради свободы и справедливости.

На выставке, кроме персональных историй военных, есть также артефакты, которые несут в себе не просто материальную ценность, а истории конкретных людей. За каждым экспонатом – чья-то судьба, чья-то жизнь, отданная ради Украины.

Одна из историй выставки посвящена Иену Торторичи – молодому парню из США, который ранее служил в корпусе морской пехоты. Он присоединился к рядам ВСУ буквально через неделю после полномасштабного вторжения.

Родители погибшего в Украине воина

Военный участвовал в боях по всей линии фронта, в том числе в Боях за Ирпень в 2022 году, оборонял Запорожье, Николаев. Прошел Бахмут, Клещеевку. Из-за ранений его дважды госпитализировали, но после лечения он каждый раз возвращался к собратьям.

27 июня 2023 года россияне ударили баллистической ракетой по пиццерии в Краматорске. В тот день погибли 13 человек, в том числе Иен Торторичи. Несколько его сослуживцев получили тяжелые ранения.

"И хотя это совсем не был тот способ, как я ожидал открыть для себя эту прекрасную страну (Украину – ред.), ее прекрасных людей, я благодарен Фонду искусства и погоды за поддержку во всем этом. Теперь я рад, что имею возможность увидеть все то, что я вижу. Раньше я был обычным американцем, который жил комфортной жизнью, зная, что в мире происходят события, которые не влияют на мою повседневную жизнь. А потом все изменилось", – сказал отец Иена.

Выставку удалось реализовать благодаря совместным усилиям волонтеров, художников, журналистов, исследователей и международных партнеров.

Президент благотворительного фонда RT Weatherman Foundation Меган Моббс

R. T. Weatherman Foundation – некоммерческая организация, основанная Элизабет Г. Везерман и Андрю П. Дунканом, которая с 2022 года работает в эпицентрах кризисов, выполняя миссии, которые другие не могут осуществить.

С начала большой войны в Украине фонд доставил более 10 000 паллет гуманитарной помощи для 70 украинских организаций, сотрудничал с более чем 20 государственными учреждениями, организовал репатриацию американских добровольцев, погибших или раненых в Украине, эвакуировал женщин и детей из зон боевых действий в Польшу и координировал визит генерала Кита Келлога в Украину.