Свежие с завода: на востоке Польши упали российские ракеты, сделанные всего несколько недель назад
В трех населенных пунктах на востоке Польши обнаружили обломки российских крылатых ракет Х-101. По предварительным данным, они были изготовлены в четвертом квартале 2026 года в подмосковной Дубне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на окружную прокуратуру в Люблине.
Обломки обнаружили в селах Новый Липовец Белгорайского уезда, Рудник Нижанского уезда и Молодежь Ярославского уезда. Первые два находятся в Люблинском и Подкарпатском воеводствах на границе с Украиной.
По результатам осмотра и предварительным выводам военных экспертов, во всех трех местах обнаружили останки крылатых ракет Х-101.
Следователи предварительно установили, что все ракеты были изготовлены в четвертом квартале 2026 года на предприятии в городе Дубно Московской области. То есть ракеты были сделаны не раньше октября.
В Новом Липовце и Руднике следователи завершили все действия на месте. В Молодичи осмотр не успели закончить из-за рельефа и тьмы, поэтому работу продолжат 23 ноября. Место происшествия всю ночь охраняют.
Все обломки и следы будут переданы экспертам для дальнейших исследований.
Падение российских ракет в Польше вызвало реакцию НАТО. Генсек Альянса Марк Рютте пообещал защищать каждый сантиметр Польши, а в Брюсселе из-за этого инцидента созвали заседание Североатлантического совета.
Варшава представит на нем конкретное требование к союзникам: усилить противовоздушную оборону Польши и всего восточного фланга НАТО. В то же время, по словам заместителя министра обороны Павла Залевского, инициировать консультации по 4 статье Договора Польша не планирует.