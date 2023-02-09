Свежая карта боев в Украине от британской разведки: какова ситуация на фронте

Согласно данным британской разведки, активные боевые действия продолжаются на Луганском и Донецком направлениях. Враг пытается атаковать в районе Кременной, Сватово, Бахмута и Угледара. Однако украинские защитники отбивают атаки и не дают россиянам продвигаться.

Что касается других направлений, то там ситуация относительно стабильная. В Запорожской и Херсонской областях оккупационная армия продолжает обстреливать мирные населенные пункты из артиллерии и реактивных систем залпового огня. Также обстрелы фиксируются в северных и северо-восточных регионах.

Украинские силы, в свою очередь, наносят удары по скоплению вражеских войск и тыловым позициям оккупантов.