Сельскохозяйственные животные имеют право на 5 свобод: о чем речь
Необходимо помнить, что каждое животное должно содержаться в надлежащих условиях. Одним из самых распространенных подходов, позволяющих определить благополучие животного, является концепция 5 свобод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпродпотребслужбу.
Отмечается, что благополучие животных не является термином, взятым из науки. В Госпродпотребслужбе пояснили, что он возник из-за обеспокоенности общества по содержанию животных.
Известно, что концепция свободы 5 используется во многих странах для оценки благополучия сельскохозяйственных животных.
Она предполагает:
- свободу от голода, жажды и недостаточного кормления;
- свободу от боли, травм и болезней;
- свободу от температурного и физического дискомфорта;
- свободу от страха и страдания;
- свободу в воспроизводстве природного поведения.
"Это означает, что животное находится в надлежащем состоянии благополучия, если оно здорово, ему комфортно, имеет должное кормление, в безопасности, имеет естественное поведение, и оно не страдает факторами, такими как боль, страх и истощение", - подчеркнули в Госпродпотребслужбе .
В службе вместе с европейским проектом EU4SaferFood подготовили основные советы по обеспечению благополучия животных.
Домашние животные необходимо содержать, кроме рыб, пресмыкающихся и земноводных. Условия должны быть приближены к природным.
Содержание домашних животных (на мощностях) должно обеспечивать достаточное количество профессионального персонала. Он должен осматривать животных, проверять состояние здоровья. В случае, если животное больно – оно должно получать необходимый уход, а в случае необходимости быть изолированным.
Ограничение свободы животных должно быть обоснованным. В случае, если они находятся на привязи или в закрытом помещении – им необходимо обеспечить достаточное пространство для передвижения.
Способ кормления и поения животных не должен наносить им травм и страданий, для чего необходимо закупить соответствующее оборудование.
При транспортировке животных должны быть учтены потребности и безопасность. Для этого необходимо иметь соответствующее оборудование и обеспечить животным достаточное пространство.
Процесс содержания животных во время убоя должен содержать основной принцип – не задача излишней боли и страданий. Он должен предусматривать:
- надлежащие тепловые условия,
- чистоту,
- защита от падения, скольжения, физических повреждений,
- защита от контакта с другими животными, если она не безопасна.
При этом обращение с животными должно соответствовать их типичному поведению.
Кроме того, важно помнить, что периодичность кормления и поения должна отвечать естественным потребностям животных.
Раньше мы рассказывали о 5 животных, которых человеку не удалось приручить.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.