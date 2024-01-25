Мировой лидер по производству сварочного оборудования попал в список спонсоров войны

Отмечается, что компания содержит там заводы и поставляет свои товары через систему государственных закупок российскому "Газпрому".

Поэтому Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло американско-шведскую промышленную компанию Elektriska Svetsnings-Aktiebolaget в перечень международных спонсоров войны.

Импортозамещение

НАПК пишет, что компания работает в России более 20 лет и создала там уже более 6 тысяч рабочих мест.

ESAB имеет более 150 дистрибьюторов, представленных во всех федеральных округах РФ, а также имеет на ее территории 2 завода и технологический центр, который осуществляет отработку технологий, обучение и демонстрацию оборудования.

В рамках российской программы импортозамещения, на этих заводах компании производят российские и фирменные сварочные материалы ESAB, а также электроды, проволоки и флюсы.

"Так компания помогает государству-террористу справляться с последствиями наложенных на нее санкций, а также обеспечивает технологические возможности России", - заявили в НАПК.

Деятельность компании после вторжения РФ в Украину

У червні 2022 року компанія офіційно оголосила про продовження роботи в Росії.

"Одне з популярних запитань до нашої команди та мене, зокрема - чи плануємо залишатися на російському ринку. Відповідь однозначна: продовжуємо працювати!", - заявив генеральний директор ТОВ "ЕСАБ Росія і СНД" Олексій Нужний.

Зі свого боку, директор напряму "Зварювальні матеріали "ЕСАБ" Олексій Бєліков наголосив на нових можливостях і необхідності наростити виробництво, а також розширити локальний асортимент продукції, що випускається в РФ.

Такі заяви топових представників ESAB демонструють не тільки чітке бажання продовжувати вести бізнес з агресором, а й ймовірну ідеологічну підтримку його дій щодо України.

Компания активно поддерживает экономику России

В 2023 году компания также продолжала представлять и анонсировать новое высокотехнологичное сварочное оборудование собственного производства в России.

ESAB осуществляет свою деятельность в России через ООО "Эсаб". При этом, свой финансовый отчет по работе в РФ за 2022 год компания так и не опубликовала. Зато с 24 февраля 2022 года по октябрь 2023 года компания импортировала в Россию товаров на более 60 млн долл. США.

Среди них: материалы, оборудование, запчасти и инструменты для сварки из Германии, КНР, Венгрии, Южной Кореи, Вьетнама, Швеции, Австрии, Индии, Турции.

На внутреннем рынке России в 2023 году продукция под брендом "ESAB" продолжает поставляться через систему государственных закупок. Потребителями продукции ESAB являются предприятия топливно-энергетического комплекса РФ: ООО "Газпром Метанол", ООО "Газпром Трансгаз Грозный".

"ESAB продолжает активно поддерживать технологические возможности, экономику РФ и спонсировать войну против Украины. Попыток осудить войну России против Украины от руководства компании не было", - добавили в НАПК.

Спонсоры войны

НАПК является органом, который проверяет частные компании на добродетель, в частности, и относительно того, спонсируют ли они войну против Украины. Так, во время полномасштабного вторжения РФ был создан список "Международные спонсоры войны".

В него попали компании, не вышедшие с российского рынка, ведущие бизнес и платящие налоги в РФ, чем финансирующие войну.

Так, в список спонсоров войны попала известная по всему миру корпорация Nestle. Она является одним из самых больших производителей продуктов питания в мире.

Также недавно сообщалось, что Украина внесла компанию Viciunai Group в список международных спонсоров войны. Он производит крабовые палочки под торговой маркой Vici.