RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В мировой экономике начинается длительная фаза низкого роста, - ООН

Фото: в ООН заявили, что в мировой экономике начинается длительная фаза низкого роста (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Мировую экономику ждет длительный период низкого роста, одновременно с этим перспективы устойчивого восстановления мировой экономики остаются призрачными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ООН.

Согласно отчету ООН, в 2023 году мировая экономика вырастет на 2,3%, и на 2,5% в 2024 году. В Соединенных Штатах – на 1,1%, в Европейском Союзе – на 0,9%. В то же время, рост ВВП в Китае ожидается на уровне 5,3% благодаря снятию ограничений, связанных с COVID-19.

Несмотря на незначительный рост, его темпы все еще значительно ниже тех, что были до пандемии за последние двадцать лет, которые составляли 3,1%.

Среди причин замедления экономического роста авторы отчета называют пандемию COVID-19, войну в Украине, а также влияние изменения климата.

Предполагается, что на мировую торговлю повлияют геополитическая напряженность, ослабление глобального спроса и жесткая монетарная и фискальная политика. Прогнозируется, что в 2023 году объем мировой торговли товарами и услугами вырастет на 2,3%, что ниже, чем к пандемии.

Ранее мы писали, что вторжение РФ в Украину стимулирует экономику Центральной Азии, поскольку люди и компании из его страны бегут в этот регион.

Напомним, по прогнозу банка, экономический рост в регионах операций ЕБРР составит 2,2% в 2023 году и 3,4% в 2024 году, при этом самым быстрорастущим регионом будет Центральная Азия (5,2%).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН