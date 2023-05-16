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Бегство бизнеса и людей из России привело к росту экономики Центральной Азии, - ЕБРР

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Лондон, Вторник 16 мая 2023 14:39
Бегство бизнеса и людей из России привело к росту экономики Центральной Азии, - ЕБРР Фото: ЕБРР дал прогноз для стран Центральной Азии (ebrd.com)
Автор: Александр Белоус

Вторжение президента России Владимира Путина в Украину стимулирует экономику Центральной Азии, поскольку люди и компании из его страны бегут в этот регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Центральная Азия, вероятно, вырастет на 5% в этом и следующем году, даже несмотря на то, что экономика России сократится на 1,5% в этом году, заявил Европейский банк реконструкции и развития.

Компании, уходящие из России, обосновываются в Центральной Азии, поскольку санкции нарушают торговые потоки и экспорт. По словам главного экономиста ЕБРР Беаты Яворчик, около 15,5 тысяч предприятий в Казахстане теперь имеют российский капитал, что вдвое больше, чем год назад, и в Кыргызстане наблюдается аналогичный рост.

"Эти страны извлекают выгоду из притока капитала, поскольку россияне переводят свои сбережения за границу, а российские компании создаются там. Люди, которые пересекают границу, - это люди образованные, состоятельные, и страны Центральной Азии облегчают им работу там", - сказала Яворчик.

По прогнозам ЕБРР, в этом году экономика Казахстана вырастет на 3,9%, а в Кыргызстане - на 7%.

Напомним, по прогнозу банка, экономический рост в регионах операций ЕБРР составит 2,2% в 2023 году и 3,4% в 2024 году, при этом самым быстрорастущим регионом будет Центральная Азия (5,2%).

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