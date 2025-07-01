Мировые войны за воду: кто в зоне риска и грозит ли это Украине

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Как Россия использует воду для давления на Украину?

Почему вода превратилась в оружие в разных уголках мира?

Где могут начаться полномасштабные войны из-за воды?

Как засухи заставляют целые народы покидать обжитые земли и чем это грозит их соседям?

Молодой ивовый лес на месте водохранилища рядом с Херсоном уже достиг трех метров в высоту. Прошло всего два года с тех пор, как россияне взорвали Каховскую ГЭС, а эта катастрофа, крупнейшая из подобных Европе со времен Второй мировой войны, уже коренным образом изменила ландшафт и экономику низовья Днепра, поставила под угрозу водоснабжение целого ряда украинских городов.

Эта катастрофа стала очередным свидетельством того, что Россия готова идти на все ради достижения своих агрессивных целей в отношении Украины. А также – важным уроком. Для большинства украинцев вода является ресурсом, которого всегда достаточно, однако даже в умеренном украинском климате без нее почти невозможно выжить.

В то же время водные проблемы Украины напрямую касаются Африки и Ближнего Востока. Оросительные системы Каховского водохранилища обеспечивали водой около 584 тыс. га сельскохозяйственных земель. В 2021 году на них вырастили 4 млн тонн зерновых и масличных культур, которые в значительной степени шли на экспорт. Но после подрыва Каховской ГЭС ирригация практически исчезла, поэтому урожаи теперь полностью зависят от осадков.

В конце концов, не надо забывать, что Россия и Беларусь контролируют истоки Днепра, поэтому теоретически могут попытаться ограничить сток, или его загрязнить. В частности, так было в августе прошлого года, когда в Сейм, приток Днепра российский завод сбросил тонны аммонийного азота, фосфатов, марганца.

Последствия подрыва Каховской ГЭС (фото: Getty Images)

В такой ситуации оказалась не только Украина. По всему миру есть целый ряд речных бассейнов под контролем нескольких государств. При этом, у них регулярно возникает соблазн присвоить себе ту воду, которая должна была бы поступить другим. И чем больше в мире засух из-за изменения климата, тем чаще случаются такие ситуации. Воды все меньше, а потребности в ней растут – и для населения, и для полива, в конце концов для выработки электроэнергии. Поэтому "войны за воду" – давно уже не научная фантастика, а мировая реальность.

Индия и Пакистан – вода как средство давления

4 мая Индия перекрыла шлюзы дамбы Баглихар на реке Чинаб. Это сразу привело к снижению уровня воды ниже по течению – местные жители впервые за много лет получили возможность пройтись по руслу реки, а некоторые даже искали монеты и украшения на обнаженном дне.

А уже через три дня после закрытия шлюзов ядерные Индия и Пакистан обменялись ударами по военным объектам. До применения ядерных боеголовок дело не дошло, но масштабы столкновения были серьезными. Хотя первоначальная причина обострения была связана с террористическим актом, очень быстро Индия, перекрыв шлюзы, использовала один из своих козырей – для Пакистана водная проблема является сверхважной.

Чинаб является притоком Инда – одной из крупнейших рек в мире. Она берет начало на территории Индии, но главным образом протекает через территорию Пакистана. А там ситуацию восприняли очень серьезно. Несмотря на некоторую путаницу с названиями, Инд для Индии является второстепенным. В то же время Пакистан без этой реки исчез бы как государство.

В бассейне Инда берет питьевую воду около 90% населения страны – более 170 миллионов. Система Инда орошает около 90% сельского хозяйства, а в нем работает треть населения. Кроме того, ГЭС на Инде генерируют пятую часть всей электроэнергии.

"Если говорить о Китае, Индии, Пакистане, то ключевой фактор – это сверхконцентрация населения. Там вопрос доступности к питьевой воде и даже санитарии, гигиены провоцирует отдельное внимание к распределению воды и мониторингу, как используют воду выше по течению", – сказал РБК-Украина заведующий кафедрой экологии и здравоохранения Западноукраинского национального Университета, член Международной водной ассоциации Леонид Бицюра.

Долго сдерживать воду Индия не могла бы – у нее для этого нет водохранилищ –поэтому после уменьшения напряжения шлюзы открыли. Однако договор о распределении вод Инда так и не возобновлен. Поэтому Индия больше не ограничена его условиями, что потенциально позволяет ей строить новые дамбы. Или как минимум использовать воду для шантажа и угроз Пакистану. Так, министр внутренних дел страны Амит Шах заявил о планах перенаправить воду через специально построенный канал во внутренние районы Индии.

Это не первый случай, когда вода является причиной конфликта между Индией и Пакистаном. В 1960 году стороны заключили двустороннее соглашение о разделе бассейна реки Инд. Согласно ему, Индия и Пакистан получили по три ее притока. Но впоследствии Индия неоднократно нарушала договоренности.

"Прекращение действия Водного договора Инда стало несколько шокирующим событием, поскольку он просуществовал примерно 65 лет в достаточно напряженной обстановке. Договор был чем-то вроде модели сотрудничества в сфере водных ресурсов в нестабильных и напряженных условиях. Хотя документ имел некоторые слабые стороны, он был достаточно прочным и надежным, чтобы выдержать длительную политическую напряженность и даже войны между Индией и Пакистаном. Поэтому эта уникальная договоренность сейчас ставится под сомнение", – сказал РБК-Украина научный сотрудник Института Клингендаль (Нидерланды) Тобиас фон Лоссов.

Обломок пакистанской ракеты (фото: Getty Images)

По иронии судьбы, сама Индия зависит от Китая, так же как Пакистан от нее. Речь идет о северо-востоке страны, через который протекает река Брахмапутра. Она берет свое начало в Тибете, который является частью Китая. Соответственно, Китай, который сам имеет проблемы с пресной водой, построил 10 дамб на Брахмапутре и еще 18 – строит. Все это означает дальнейшее уменьшение количества воды, которую получает Индия.

Хотя вода редко бывает единственной причиной конфликтов, она часто является важным их элементом. При этом количество таких случаев постоянно растет.

Дамба возрождения Эфиопии

Современная человеческая цивилизация в принципе возникла вокруг великих рек – Нила в Египте, Тигра и Евфрата в Шумере, Хуанхэ в Китае, и того же Инда в Южной Азии. Спустя тысячи лет страны изменились, но эти реки и в дальнейшем играют огромную роль в их жизни людей, обитающих на их берегах. И так же как когда-то, за их воду продолжается борьба.

Египет долгое время диктовал соседям, Эфиопии и Судану условия по распределению нильской воды – потому что имел гораздо более мощные экономику и армию. Однако в 2011 году страна погрузилась в политический хаос. В ходе революции от власти отстранили многолетнего президента Хосни Мубарака, а новая власть, вместо внешней политики, сосредоточилась на внутренних проблемах и борьбе с политическими оппонентами.

Этим воспользовалась Эфиопия, которая находится выше по течению Нила. Правительство страны объявило о строительстве крупнейшей в Африке дамбы и ГЭС на ней. Название – "Дамба Великого Возрождения" – не случайно. Эфиопия страдала от недостатка электроэнергии – не только для населения, но и для промышленности, что ограничивало ее экономическое развитие.

Мужчина помогает ребенку нести емкость с водой. Рафах, Сектор Газа (фото: Getty Images)

Запущенная в 2022 году ГЭС Хидасе на Ниле действительно улучшила положение страны, вдвое увеличив производство электроэнергии. Ее запланированная мощность составляет 5 тыс. МВт. Для сравнения, весь каскад украинских ГЭС на Днепре до 2022 года производил в полтора раза меньше.

"Если государства имеют контроль над какой-то суверенной территорией и непосредственно зоны своего влияния, а через мировые конструкции могут влиять на какие-то объединения государств, то экология и, в частности, водная проблематика, границ не имеет", – отметил Леонид Бицюра.

Поэтому от действий Эфиопии могли пострадать соседи по Нилу. Для Египта Нил является почти единственным источником воды. А для того, чтобы эфиопская ГЭС работала, нужен огромный водный резервуар на 74 кубических километра. Поэтому ожидалось, что пока он будет наполняться, Египту будет поступать меньше воды из Нила. Однако Египет спасла нестабильная погода. Во время наполнения резервуара Эфиопия пережила несколько сезонов сильных дождей и наводнений, а это в свою очередь позволило компенсировать потери для Египта.

Впрочем, в Египте долгое время не надеялись на случай и настаивали на том, чтобы резервуар заполнялся медленнее – в течение 10 лет. Но Эфиопии нужна электроэнергия уже сейчас. Сегодня конфликт заморожен, но он может возобновиться, сказала РБК-Украина кандидат политических наук, аналитик Фонда Global Ukraine Марта Олейник-Демочко.

"Там нет военных действий, но есть дипломатическая напряженность, которая фактически дестабилизирует весь регион. Все, что делается в регионе Африканского рога, Восточной Африки, если там вовлечены Египет и Эфиопия, или даже как-то отдаленно затронуты интересы двух сторон, там всегда будет фоном конфликт с дамбой", – сказала эксперт.

По ее словам, водный вопрос является частью других противоречий, ведь обе страны – региональные лидеры и ведут борьбу за влияние, но понимают возможные последствия обострения.

"Они не идут на открытую эскалацию, поскольку это не выгодно ни одной, ни другой стороне. В случае вооруженного открытого конфликта потери будут значительно больше, чем при "замороженном конфликте", – отметила Олейник-Демочко.

Но не всегда водные противоречия удается преодолеть без ощутимых последствий.

Турция против Сирии и Ирака

Реки Тигр и Евфрат являются ключевыми сразу для нескольких стран. В верховьях расположена Турция, в среднем течении – Сирия, а в нижнем – Ирак. Для последних двух эти реки так же важны, как Инд для Пакистана. Но именно на территории Турции накапливается две трети стока Тигра и Евфрата. В отличие от Индии и Пакистана, ситуация здесь сложнее.

"Никогда не было комплексной договоренности или соглашения о распределении воды в масштабах всего бассейна. Переговоры всегда были ситуативными и обычно в ожидании чрезвычайных ситуаций, де-факто Ирак, как правило, просил Турцию об уступках", – сказал РБК-Украина Тобиас фон Лоссов.

В 1974 году одновременно произошло несколько событий. Во-первых, Сирия с помощью СССР построила плотину Табка с большим водохранилищем, которое сразу начали наполнять. Во-вторых, Турция выше по течению начала наполнять свое водохранилище Кебан, тоже построенное незадолго до того. И в-третьих, в регионе началась очередная засуха.

Как следствие, воды для Ирака стало меньше на треть, что означало настоящую катастрофу. Сначала страна попросила посредничества у региональной организации – Лиги арабских государств. Однако Сирия заявила, что получает меньше воды из Турции, поэтому отказались идти навстречу. В ответ Ирак развернул войска на границе с Сирией и даже угрожал бомбить дамбу.

Обмелевший Евфрат, 2023 год (фото: Getty Images)

Едва ли не в последний момент кризис удалось преодолеть при посредничестве Саудовской Аравии и СССР. Сирия немедленно увеличила сброс воды с плотины и согласилась передавать 60% потока Евфрата в Ирак. В 1987 году Турция, Сирия и Ирак заключили соглашение, по которому Турция обязалась обеспечивать на турецко-сирийской границе стабильный сток Евфрата.

Однако ситуация постоянно меняется. В 1980-х годах Турция начала масштабный проект по обустройству региона Юго-Восточной Анатолии. Он предусматривает строительство 22 дамб, 19 ГЭС и 25 оросительных систем. Он постепенно реализуется до сих пор и в сочетании с засухами постоянно создает проблемы для соседей Турции.

При этом, ни Сирия, ни Ирак не имеют достаточно сил, чтобы противодействовать Турции. Ирак с 2003 года был де-факто оккупирован США, затем чуть ли не треть страны захватило террористическое "Исламское государство", и даже сейчас страна не до конца преодолела политический хаос. В Сирии с 2011 года продолжалась гражданская война, она страдала от того же "Исламского государства" и возвращается к мирной жизни только сейчас.

По данным World Weather Attribution, засухи в бассейне Евфрата, которые раньше случались раз в 250 лет, теперь происходят раз в 10 лет. Особенно опасной была ситуация в 2020-2021 годах. Сток реки сократился на 73% по сравнению с 1975 годом. А это повлекло потерю 40% урожая пшеницы из-за нехватки воды для орошения.

Иракское министерство водных ресурсов тогда предупредило, что с такими тенденциями река может полностью высохнуть к 2040 году. Турция и Ирак в начале 2025 года заключили новое водное соглашение, но насколько оно улучшит ситуацию, пока неизвестно. В то же время ситуация ухудшается. По данным UNEP, Ирак является наиболее уязвимой страной к изменениям климата в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

В большинстве случаев правительства стран пытаются действовать ответственно, понимая возможные последствия.

"У нас много водных проблем, и они обостряются в течение последних десятилетий, но государства не воевали из-за воды. Вода может играть определенную роль в общих, более широких двусторонних отношениях и быть одним из факторов, среди прочего, почему государства воюют, но она никогда не была главной движущей силой или главной причиной войны в современной истории", – отметил Тобиас фон Лоссов.

В конце концов, в международном праве есть принцип водных бассейнов. Согласно ему, управление на реках осуществляется в пределах реки и с привлечением всех сторон.

Однако, есть ситуации, когда правительства просто бессильны. Особенно там, где государство является слабым и не имеет монополии на насилие.

Великие переселения народов

В 2006 году северо-восточные регионы Сирии накрыла масштабная многолетняя засуха. В течение пяти лет уровень воды в Евфрате едва достигал половины от обычного.

В некоторых районах страны было потеряно три четверти урожая пшеницы, а скота погибло до 85% – и почти 20% населения Сирии остались без работы.

Правительство Башара Асада оказалось в сложной ситуации. Когда воды хватало, власти стимулировали выращивание пшеницы, которое требует значительного полива. Но с наступлением засухи государство не смогло предложить альтернативу. Социальную помощь выделяли ограниченно и только наиболее бедным. В результате, около 1,5 миллиона человек покинули сельские районы и переехали в крупные города. Излишне говорить, что их там никто не ждал. Более того, они создали дополнительную социальную напряженность, конкурируя за работу с горожанами.

Такая ситуация продолжалась до 2011 года, когда по всему Ближнему Востоку вспыхнули антиправительственные протесты. Наличие в Сирии большого количества обездоленных, безусловно, не стало главной причиной беспорядков –население просто устало от многолетнего правления семьи Асадов – однако "водные" беженцы усугубили кризис. А дальше страна погрузилась в многолетнюю гражданскую войну.

Только в прошлом году режим Асада пал и Сирия медленно возвращается к нормальной жизни. И среди других вызовов в ближайшие годы, водный будет одним из ключевых.

Еще одна драма разворачивается в эти дни за тысячи километров от Сирии. Озеро Чад когда-то было одним из крупнейших в Африке. Расположенное на границе Нигерии, Нигера, Республики Чад и Камеруна, оно было прежде всего источником питьевой воды для местных кочевников-скотоводов.

За последние десятилетия площадь озера уменьшилась в пятнадцать раз – с 26 тыс. квадратных километров до 1,5 тыс. Такие случаи случались и раньше – тогда кочевники просто двигались на юг и когда озеро восстанавливалось, они возвращались. Но на этот раз ситуация другая.

Ополченцы народности Йола на севере Нигерии (фото: Getty Images)

К югу от Чада появилась крайне перенаселенная Нигерия. В течение последних ста лет население страны выросло более чем в 10 раз, и сейчас составляет более 220 миллионов человек. Поэтому теперь для кочевников особенно нет свободного места. И они пытаются получить его силой.

Число столкновений идет на сотни. Они имеют преимущественно локальный характер, без привлечения государства, хотя центральное правительство и пытается по мере сил защитить земледельцев.

"Но большая проблема для озера Чад – это терроризм. Поскольку есть террористические группировки, филиал "Исламского государства" и организация "Боко Харам". Они удачно используют эти проблемы для того, чтобы рекрутировать себе новых наемников и террористов. И пока не будет искоренена эта основа – конфликт будет довольно сложно решить", – подчеркнула в комментарии изданию Марта Олейник-Дёмочко.

Что дальше

Уже сейчас, по данным ООН, около половины населения мира испытывает острую нехватку воды по крайней мере в течение части года.

"Эти конфликты становятся все более заметными и актуальными, поскольку водная ситуация на всей планете меняется, а не только в речных бассейнах. Мы столкнемся с большим количеством многочисленных водных проблем это тенденция, которая продолжится и приведет к все большей эскалации водных конфликтов", – подчеркнул Тобиас фон Лоссов.

Ситуации, когда засухи вызывают миграции целых народов, могут случаться все чаще. Если в развитых странах власть хоть как-то может повлиять на состояние дел, то на Глобальном Юге для этого часто нет ресурсов, не стоит забывать и о коррупции.

Женщина помогает девушке выпить воду после пересечения границы Сирии с Турцией (фото: Getty images)

В зоне риска, прежде всего, Центральная Азия, Северная Африка и Ближний Восток. Для Украины водные проблемы не так далеки, как могло бы показаться –истоки Днепра находятся в России и Беларуси.

"Ясно, что россияне просто не дошли до того, что это также может быть средством уязвимости в украинских реалиях. Потому что Украина является абсолютным аутсайдером по водности – мы имеем зависимость до 50% в использовании воды от реки Днепр", – сказал РБК-Украина Леонид Бицюра.

По словам фон Лоссова, даже Россия должна учитывать последствия от возможных действий в отношении Днепра. Но в то же время, россияне используют воду как оружие в отдельных случаях.

"Каховская плотина, конечно, попала в заголовки газет. Это случай, о котором все знают и который интенсивно обсуждался. Но также плотина на Киевском водохранилище была обстреляна ракетой первого дня, которую отбила украинская ПВО. Поэтому вопрос воды уже был на повестке дня. Ее также применили как оружие в Мариуполе, когда город был отрезан от водоснабжения во время осады", – сказал фон Лоссов.

Поэтому по крайней мере в этом аспекте Украина должна быть заинтересована в создании прочных юридических конструкций по воде в международном праве.

Но главное – наконец осознать, что вода как ресурс даже для Украины является крайне ценным и вместе с тем ограниченным. На фоне изменений климата трудно спрогнозировать, какой будет ситуация с водой в течение ближайших десятилетий. Увидим ли мы опустынивание и массовые миграции из засушливых регионов на север, или новые конфликты за перераспределение все еще имеющихся вод – сценарии могут быть разные. Но как показывает практика, даже самые невероятные из них не стоит отбрасывать.

При написании материала использовались комментарии заведующего кафедрой экологии и здравоохранения Западноукраинского национального университета, Леонида Бицюры, аналитика Фонда Global Ukraine Марты Олейник Дьомочко и научного сотрудника Института Клингендаль (Нидерланды) Тобиаса фон Лоссова, данные World Weather Attribution и UNEP.