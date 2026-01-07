Мировые цены на золото и серебро снизились на фоне роста доллара, - Reuters

Так, спотовая цена золота упала на 0,8% до 4461,51 доллара за унцию. Слитки золота достигли рекордного максимума в 4549,71 доллара 26 декабря. Фьючерсы на золото в США с поставкой в феврале снизились на 0,5% до 4471,30 доллара.

"Начало Нового года было довольно бешеным и волатильным, поэтому фиксация прибыли и переоценка ситуации в Венесуэле особенно уместны", - сказал Джейми Дутта, главный рыночный аналитик Nemo.money.

По его словам, в последнее время доллар США вокруг двухнедельного максимума, что сделало металлы, цена которых оцениваются в долларах, дороже для владельцев других валют.

Также аналитики отмечают, что недоходные активы, такие как золото, как правило, хорошо показывают себя в условиях низких процентных ставок и в периоды геополитической или экономической неопределенности.

Среди других драгоценных металлов, спотовое серебро снизилось на 2,3% до 79,40 долларов за унцию, что ниже исторического максимума в 83,62 доллара, достигнутого 29 декабря.

Спотовая платина снизилась на 6% до 2297,56 долларов за унцию, отступив от рекордного максимума в 2478,50 долларов, достигнутого в прошлый понедельник. Ранее в течение сессии она выросла более чем на 3%. Палладий торговался на 4,5% ниже, до 1740,12 долларов за унцию.