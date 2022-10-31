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Мировые цены на пшеницу резко выросли после выхода России из зерновой сделки

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Украина, Понедельник 31 октября 2022 10:25
Мировые цены на пшеницу резко выросли после выхода России из зерновой сделки Фото: пшеница подорожала после выхода России из зерновой сделки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Фьючерсы на пшеницу в Чикаго подскочили в понедельник, 31 октября, почти на 6%, а на кукурузу - почти на 3%, так как выход России из соглашения об экспорте по Черному морю вызвал обеспокоенность по поводу мировых поставок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Наиболее активные контракты на пшеницу на Чикагской товарной бирже (CBOT) выросли на 5,7% до 5,77 долларов за бушель. В марте фьючерсы на пшеницу достигли рекордного уровня в 13,64 доллара за бушель. Кукуруза выросла на 2,6% в понедельник до 6,98 доллара за бушель.

Москва приостановила свое участие в сделке по Черному морю в субботу в ответ на то, что она назвала крупной атакой украинского беспилотника на ее флот в аннексированном Крыму.

Киев заявил, что Россия оправдывает подготовленный выход из соглашения, а Вашингтон заявил, что использует продукты питания в качестве оружия.

Организация Объединенных Наций, Турция и Украина заявили, что они настаивают на соглашении об экспорте зерна с планом транзита для 16 судов в понедельник.

В рамках сделки по зерну при посредничестве ООН Объединенный координационный центр (СКЦ), состоящий из представителей ООН, Турции, России и Украины, согласовывает движение судов и инспектирует их. С июля из Черного моря экспортировано более 9,5 млн тонн кукурузы, пшеницы, продуктов подсолнечника, ячменя, рапса и сои.

Рынки зерна были чувствительны к событиям восьмимесячного вторжения Москвы в Украину, поскольку эти две страны являются одними из крупнейших мировых поставщиков пшеницы.

Напомним, мировые запасы продовольствия оказались под угрозой из-за выхода России из зерновой сделки.

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