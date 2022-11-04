Мировые цены на продовольствие падают седьмой месяц подряд

Индекс снизился на 14,9% по сравнению с историческим максимумом, зафиксированным в марте 2022 года. Он остается на 2,0% выше своего уровня в октябре 2021 года.

Индекс цен на зерновые ФАО за месяц вырос на 3,0%. Мировые цены на пшеницу выросли на 3,2%, в основном отражая неопределенность, связанную с Черноморской зерновой инициативой, а также пересмотр в сторону понижения запасов в США. Международные цены на фуражное зерно выросли на 3,5% по сравнению с сентябрем, при этом цены на кукурузу выросли еще больше из-за более низких перспектив производства в США и ЕС, а также засушливых условий в Аргентине и неопределенности в отношении экспорта из Украины.

Индекс цен на растительные масла ФАО снизился на 1,6% в октябре и остался почти на 20% ниже уровня предыдущего года. Рост мировых котировок подсолнечного масла был более чем компенсирован снижением мировых цен на пальмовое, соевое и рапсовое масла.

Индекс цен на молочные продукты ФАО упал на 1,7%, при этом цены на все молочные продукты снизились с сентября. Более низкие, чем ожидалось, закупки Китая, вялый спрос на импорт и ослабление евро по отношению к доллару США способствовали падению в октябре.

Индекс цен на мясо ФАО в октябре снизился на 1,4% по сравнению с сентябрем, при этом международные цены на баранину, свинину, говядину и птицу снизились из-за в целом сдержанного глобального импортного спроса и увеличения экспортных поставок.

Индекс цен на сахар ФАО снизился на 0,6%, чему способствовало улучшение перспектив производства в Индии. Такие факторы, как дожди, препятствующие сбору урожая в Бразилии, высокий спрос на импорт из Индонезии и Китая и более высокие котировки цен на этанол в Бразилии, ограничили снижение цен на сахар по сравнению с предыдущим месяцем.

Напомним, базовый индикатор мировых цен на продовольствие вырос в марте на 12,6%, достигнув исторического максимума. Индекс цен на продовольствие ФАО составил 159,3 пунктов, что на 33,6% выше, чем в марте 2021 года.