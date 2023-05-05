Мировые цены на продовольствие выросли после падения в течение 12 месяцев

Базовый индекс международных цен на продовольственные товары вырос в апреле впервые за год на фоне повышения мировых котировок на сахар, мясо и рис. Индекс цен ФАО в апреле 2023 года составил в среднем 127,2 пункта, что на 0,6% больше, чем в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

При этом индекс был на 19,7% ниже уровня апреля 2022 года, но все же на 5,2% выше, чем в апреле 2021 года.

Индекс цен на сахар ФАО вырос на 17,6% по сравнению с мартом, достигнув самого высокого уровня с октября 2011 года, из-за снижения производственных ожиданий и результатов в Индии, Китае, Таиланде и Европейском Союзе, вызванного засухой, а также медленным началом урожая сахарного тростника в Бразилии, наряду с более высокими международными ценами на сырую нефть, которые могут увеличить спрос на этанол на основе сахарного тростника.

Индекс цен на мясо ФАО вырос в течение месяца на 1,3%, в основном за счет более высоких котировок свинины и птицы, которые выросли на фоне спроса на импорт в Азии и сокращения производства.

В то же время индексы цен на другие основные категории продовольственных товаров, за исключением риса, продолжали снижаться.

Индекс цен на зерновые ФАО упал на 1,7% по сравнению с мартом и был на 19,8% ниже своего значения в апреле 2022 года. Мировые цены на пшеницу снизились на 2,3%, в основном из-за больших экспортных запасов в Австралии и Российской Федерации. Мировые цены на кукурузу упали на 3,2%.

Индекс цен на растительные масла ФАО снизился на 1,3% в этом месяце, зафиксировав снижение пятый месяц подряд. Мировые цены на пальмовое масло оставались стабильными, в то время как котировки на соевое, рапсовое и подсолнечное масла снижались в соответствии с сезонным давлением урожая из-за потенциально рекордного урожая сои в Бразилии.

Индекс цен на молочные продукты ФАО снизился на 1,7% под влиянием сохраняющегося вялого глобального импортного спроса на сухое молоко и более высоких экспортных поставок сыра в Западной Европе.

"Важно, чтобы мы продолжали очень внимательно отслеживать эволюцию цен и причины повышения цен. По мере того, как экономика восстанавливается после значительного спада, спрос будет увеличиваться, оказывая повышательное давление на цены на продовольствие", - сказал главный экономист ФАО Максимо Тореро.