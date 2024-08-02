Мировые цены на продовольствие снижаются: что подешевело за последний год

Индекс цен на продовольствие ФАО в июле 2024 года составил 120,8 пункта, что незначительно ниже пересмотренного показателя за июнь.

Сейчас индекс на 3,1% ниже соответствующего значения год назад и на 24,7% ниже своего пикового значения в 160,3 пункта, достигнутого в марте 2022 года после российского вторжения в Украину.

Среднее значение индекса цен на зерновые ФАО в июле составило 110,8 пункта, что на 3,8% ниже значения в июне и на 12,0% ниже значения в июле 2023 года. Мировые экспортные цены на все основные зерновые снижались второй месяц подряд. Сильная конкуренция экспортеров и слабый мировой спрос также оказали давление на цены на пшеницу. Сезонное давление также способствовало снижению экспортных цен на кукурузу.

Среднее значение индекса цен на растительные масла ФАО в июле составило 135,0 пунктов, что на 2,4% выше, чем в июне, и стало вторым подряд ростом до полуторагодового максимума. За год цены выросли на 4,0%. Продолжающийся рост индекса отразил более высокие мировые котировки пальмового, соевого, подсолнечного и рапсового масел.

Что касается подсолнечного и рапсового масел, рост мировых цен в основном был обусловлен ухудшением перспектив урожая в нескольких основных странах-производителях соответствующих масличных культур в сезоне 2024/25.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в июле составил в среднем 127,7 пункта, практически не изменившись по сравнению с июнем, и оказался на 7,2% выше соответствующего значения год назад.

Индекс цен на мясо ФАО в июле составил в среднем 119,5 пунктов, что на 1,2% выше, чем в июне, и на 0,8% выше соответствующего значения год назад.

Мировые цены на мясо птицы выросли из-за сильного спроса на импорт, особенно со стороны Ближнего Востока и Северной Африки. Напротив, цены на свинину незначительно снизились, что отражает ситуацию с избыточным предложением в Западной Европе из-за более слабого внешнего и внутреннего спроса.

Индекс цен на сахар ФАО в июле составил в среднем 120,2 пункта, что на 0,7% выше, чем в июне, что стало вторым ежемесячным ростом подряд, но все еще на 17,9% ниже своего значения год назад.