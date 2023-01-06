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Мировые цены на продовольствие в 2022 году достигли рекордного уровня, - ООН

Фото: продовольствие за 2022 год подорожало на 14,3% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Мировые цены на продовольствие в среднем за 2022 год были 14,3% выше, чем в 2021 году. Индекс цен на продовольствие ФАО вырос до максимума с начала расчета в 1990 году - 143,7 пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

По данным ФАО, индекс снижается девять месяцев подряд и в декабре он опустился на 1,9% до 132,4 пункта. Кроме того, в декабре индекс был на 1,0% ниже, чем в аналогичном месяце 2021 года.

В декабре индекс цен на растительное масло снизился на 6,7% по сравнению с ноябрем и достиг самого низкого уровня с февраля 2021 года, отражая спрос и перспективы роста производства соевого масла в Южной Америке, а также снижения цен на сырую нефть.

Индекс цен на зерновые снизился на 1,9% по сравнению с ноябрем. Текущие урожаи в южном полушарии увеличили экспортные поставки пшеницы, в то время как сильная конкуренция со стороны Бразилии привела к снижению мировых цен на кукурузу.

Индекс цен на мясо в декабре снизился на 1,2% по сравнению с ноябрем, при этом более низкие мировые цены на говядину и мясо птицы перевешивают более высокие цены на свинину и баранину. На международные цены на говядину повлиял вялый мировой спрос на среднесрочные поставки, в то время как более чем достаточные экспортные поставки привели к снижению цен на мясо птицы. Цены на свинину выросли на фоне сильного внутреннего праздничного спроса, особенно в Европе.

Индекс цен на молочные продукты вырос на 1,2% в декабре после пяти месяцев подряд снижения. Более высокие мировые цены на сыр, отражающие ужесточение рыночных условий, привели к месячному росту индекса, в то время как мировые котировки на сливочное масло и сухое молоко снизились.

Индекс цен на сахар также вырос, увеличившись на 2,4% по сравнению с ноябрем, в основном из-за опасений по поводу влияния неблагоприятных погодных условий на урожайность в Индии и задержек с переработкой сахарного тростника в Таиланде и Австралии.

Напомним, по данным НБУ, цены на зерновые, включая пшеницу и кукурузу, снизились от рекордных значений первого полугодия, в частности, благодаря возобновлению украинского экспорта. В настоящее время на достаточно высоком уровне их удерживают проблемы с погодными условиями и сбором нового урожая в ряде ведущих производителей мира (США, Австралии, Франции).

Ожидается, что благодаря продолжению работы "зернового коридора" и расширению посевных площадей в странах Южного полушария пшеница будет дешеветь дальше.

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Цены на продуктыООН