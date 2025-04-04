Мировые цены на масло бьют рекорды: в ООН назвали причини

Индекс цен на продовольствие ФАО в среднем составил 127,1 пункта в марте 2025 года, оставшись практически неизменным по сравнению с февралем. Снижение индексов цен на зерновые и сахар компенсировало рост индексов цен на мясо и растительные масла.

В целом значение индекса на 6,9% выше соответствующего уровня год назад, но остается 20,7% ниже своего пикового значения, достигнутого в марте 2022 года после вторжения России в Украину.

Индекс цен на растительные масла ФАО в марте составил в среднем 161,8 пункта, что на 3,7% выше предыдущего месяца и остается значительно выше (23,9%) своего уровня годом ранее.

Международные цены на рапсовое и подсолнечное масло выросли с февраля, что отражает сокращение поставок со стороны основных экспортеров, совпадающее с устойчивым мировым спросом на импорт.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в марте составил 148,7 пункта, не изменившись по сравнению с февралем 2025 года, но все еще на 19,9% выше, чем его значение год назад.

Международные цены на сливочное масло выросли третий месяц подряд, на 3,9% по сравнению с февралем, что обусловлено высокими розничными продажами и ростом международного спроса на фоне сезонного снижения поставок в Океании и вялого производства в Европе.

Индекс цен на зерновые ФАО в марте составил в среднем 109,7 пункта, что 2,6% ниже, чем в предыдущем месяце, и на 1,1% ниже, чем в марте 2024 года. Мировые цены на пшеницу снизились в марте, поскольку опасения по поводу состояния урожая утихли у некоторых крупных экспортеров Северного полушария.

Индекс цен на мясо ФАО в марте составил в среднем 118,0 пунктов, что на 0,9% выше пересмотренного февральского значения и на 2,7 процента выше уровня годом ранее. Рост был обусловлен в основном более высокими ценами на свинину, в основном из-за роста котировок в Европейском Союзе.

Среднее значение индекса цен на сахар ФАО в марте составило 116,9 пунктов, что на 1,4% ниже, чем в феврале, и на 16,5 пункта (12,3%) ниже, чем годом ранее. Снижение было в основном обусловлено признаками ослабления мирового спроса.