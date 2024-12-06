Мировые цены на сливочное масло обновили исторический максимум, - ООН

Мировые цены на продовольствие в ноябре 2024 года выросли и достигли максимума с апреля 2023 года. Рост был обусловлен более высокими котировками цен на молочные продукты и растительные масла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию продовольственного агентства ООН ( ФАО ).

В частности, мировые цены на сливочное масло выросли четырнадцатый месяц подряд, достигнув нового рекордного максимума из-за сильного внутреннего и международного спроса на фоне ограниченных запасов, особенно в Западной Европе.

Индекс цен на продовольствие ФАО в ноябре 2024 года составил 120,7 пункта, что на 0,5% выше, чем в октябре.

Индекс был на 5,% выше соответствующего значения год назад, но оставался на 20,4% ниже своего пикового значения в 160,2 пункта.

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО в ноябре составило 111,4 пункта, что на 2,7% ниже значения в октябре и на 8,0% ниже значения в ноябре 2023 года. Мировые цены на пшеницу снизились в месячном исчислении из-за увеличения поставок из-за продолжающегося сбора урожая в Южном полушарии и улучшения условий урожая 2025 года в некоторых основных странах-экспортерах Северного полушария.

Индекс цен на растительные масла ФАО в среднем составил 164,1 пункта в ноябре, увеличившись на 7,5% в месячном исчислении и достигнув самого высокого уровня с июля 2022 года. Рост был обусловлен более высокими котировками пальмового, рапсового, соевого и подсолнечного масел.

Индекс цен на молочные продукты ФАО в ноябре составил 139,9 пункта, что на 0,6% выше, чем в октябре, и на 20,1% выше уровня год назад.

Международные котировки на сухое молоко, в частности на цельное сухое молоко, зарегистрировали самый большой рост, что было обусловлено восстановлением мирового спроса и сезонным снижением производства молока в Западной Европе

Цены на сыр также выросли, что отражает ограниченные возможности для удовлетворения растущего импортного спроса на спотовые поставки, отмечают в ФАО.

Индекс цен на мясо ФАО в среднем составил 118,1 пункта в ноябре, что на 0,8% ниже пересмотренного значения в октябре, но на 5,9% выше, чем год назад. Снижение было в основном обусловлено снижением международных цен на свинину, которые снижались пятый месяц подряд, что было обусловлено в основном более слабыми котировками в Европейском союзе, отражающими обильные поставки и постоянно сдержанный мировой и внутренний спрос.

Индекс цен на сахар ФАО в среднем составил 126,4 пункта в ноябре, что на 2,4% ниже, чем в октябре, после двух последовательных ежемесячных повышений, и на 21,7% ниже своего уровня год назад.