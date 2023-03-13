Мировые цены на нефть растут на фоне ослабления доллара

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,23%, до 82,97 долларов за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,26% до 76,88 долларов за баррель.

Настроения участников рынка были неустойчивыми, так как опасения по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС усугубились высокими запасами сырой нефти в США, отмечают аналитики ANZ Bank.

Данные об активности на Востоке соперничают с макроэкономическими проблемами на Западе, сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, комментируя конкурирующие факторы настроений на рынке сырой нефти.

Банкротство Silicon Valley Bank и нью-йоркского Signature Bank, а также опасения по поводу возможного распространения проблем привели к распродаже активов в США в конце прошлой недели, что также оказало понижательное давление на доллар. Более слабый доллар делает нефть дешевле для держателей других валют, оказывая поддержку ценам на нефть.

Комментарии генерального директора Saudi Aramco Амина Насера о спросе на сырую нефть в Китае также оказали некоторую поддержку.

"Если принять во внимание открытие Китая, увеличение запасов топлива и очень ограниченные резервные мощности, мы говорим о 2 млн баррелей, поэтому, как я уже сказал, мы проявляем осторожный оптимизм в краткосрочной и среднесрочной перспективе, и рынок останется жестко сбалансированным", - сказал он.

Комментарии появились после объявления о том, что Эр-Рияд и Тегеран договорились восстановить дипломатические отношения в рамках сделки при посредничестве Китая, что потенциально прокладывает путь к возрождению ядерной сделки, которая позволит экспортировать иранскую нефть, находящуюся под санкциями.