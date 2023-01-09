Мировые цены на нефть растут после открытия границ в Китае

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,2% до 79,47 доллара за баррель, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate выросла на 1,2 до 74,67 доллара.

Надежды на менее агрессивное повышение процентных ставок в США поддерживают финансовые рынки и давят на доллар. Более слабый доллар делает товары, номинированные в долларах, более доступными для инвесторов, владеющих другими валютами.

И Brent, и WTI упали более чем на 8% на прошлой неделе, это их самое большое недельное снижение в начале года с 2016 года.

"Цены на сырую нефть восстановились после потерь на предыдущей неделе, поскольку восстановление экономики в Китае и менее агрессивные перспективы ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы задали позитивный тон для восстановления спроса", - сказал Автар Санду, старший менеджер по сырьевым товарам в Phillip Futures.

В рамках "нового этапа" борьбы с COVID-19 Китай впервые за три года открыл свои границы в минувшие выходные. По заявлению Пекина, внутри страны в сезон Лунного Нового года ожидается около 2 млрд поездок, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, составляет до 70% от уровня 2019 года.

По данным поставщика авиационных данных Cirium, за последнюю неделю авиакомпании увеличили количество мест в январе для международных рейсов в Китай и из Китая на 9,5%, поскольку они наращивают количество рейсов после открытия границы.

Несмотря на рост цен на нефть в понедельник, сохраняются опасения, что массовый поток китайских путешественников может вызвать новый всплеск инфекций COVID. Эти опасения отражены в структуре рынка эталонных фьючерсов на нефть. И контракты Brent, и контракты WTI с ближайшим месяцем поставки находятся в состоянии контанго, когда текущие цены ниже цен контрактов с более поздней поставкой, что обычно указывает на негативные настроения на рынке.

"Настроение рынка остается негативным, так как борьба Китая с COVID-19 обостряется. Несмотря на снятие большинства ограничений, связанных с вирусом, всплеск случаев заболевания по всей стране может задушить экономическую активность", - отмечают аналитики ANZ.