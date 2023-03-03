Мировые цены на нефть растут вторую неделю подряд: что стало причиной

Цены на нефть упали в пятницу, 3 марта, но ожидается недельный рост, поскольку оптимизм в отношении восстановления спроса в Китае перевесил опасения по поводу рецессии, вызванные растущими запасами сырой нефти в США и ужесточением денежно-кредитной политики в Европе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 0,4%, до 84,44 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 0,4%, до 77,87 доллара за баррель.

Снижение цен на нефть произошло из-за того, что инфляция в еврозоне в феврале снизилась до 8,5% - меньше, чем ожидалось, что усилило ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Президент ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила, что центральный банк все еще рассчитывает на повышение ставок на полпроцента 16 марта. Рынки также рассчитывают на еще одно повышение на 50 базисных пунктов в мае.

На этой неделе Brent поднялась примерно на 1,5%, продолжая расти вторую неделю подряд, в то время как WTI подорожала примерно на 2%, восстановившись после небольшого падения на предыдущей неделе в надежде на сильный рост спроса на топливо в Китае.

"Позитивные признаки со стороны спроса улучшили настроения на рынке, позволив нефти выдержать давление сильного доллара после выхода надежных данных по рынку труда в США", - отмечают аналитики Haitong Futures.

Индекс доллара снизился в пятницу после роста на 0,5% в четверг, поскольку данные показали, что число американцев, подавших новые заявки на пособие по безработице, снова сократилось на прошлой неделе.

Более сильный доллар делает нефть более дорогой для держателей других валют.

В Китае активность в секторе услуг росла самыми быстрыми темпами за шесть месяцев в феврале, поскольку снятие жестких ограничений, введенных в связи с COVID-19, оживило потребительский спрос, как показал опрос частного сектора, проведенный в пятницу.

Производственная активность в Китае также выросла в прошлом месяце самыми быстрыми темпами за более чем десятилетие, что усилило ожидания восстановления спроса на топливо. В этом месяце морской импорт российской нефти в Китай должен достичь рекордного уровня.

Рынок проигнорировал 10-ю неделю подряд рост запасов сырой нефти в Соединенных Штатах, поскольку рекордный экспорт нефти из США привел к меньшему росту, чем в последние недели.

План России еще больше сократить экспорт нефти в марте до 25% по сравнению с февральским уровнем также способствовал росту цен на нефть.

"Умеренный рост предложения из США, сокращение поставок из России и высокий спрос должны проложить путь к повышению цен на нефть во втором полугодии 2023 года", — написали в пятницу аналитики ANZ.