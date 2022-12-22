Мировые цены на нефть растут из-за зимнего шторма в США

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в четверг, 22 декабря, на 0,54%, до 82,64. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,63% до 78,78 долларов за баррель.

Оба эталонных контракта подскочили в среду после того, как правительственные данные показали, что запасы сырой нефти в США сократились намного больше, чем ожидали аналитики, зафиксировав падение на 5,89 млн баррелей за неделю, закончившуюся 16 декабря. Запасы дистиллятов, в том числе печного топлива и топлива для реактивных двигателей, также снизились вопреки ожиданиям роста.

Сокращение запасов связано с тем, что спрос на топочный мазут резко возрастет из-за сильного зимнего шторма, обрушившегося на Соединенные Штаты, с похолоданиями ниже нуля, ожидаемыми на юге, вплоть до Техаса, и рекордно низкими значениями, прогнозируемыми для Флориды и восточных штатов.

Ожидается также, что потребление реактивного топлива вырастет в связи с бумом путешествий после COVID-19 в конце сезона отпусков.

"По нашим данным… рынок сырой нефти прекрасно сбалансирован. Глядя в 2023 год, мы видим, что открытие Китая и, вероятно, продолжающийся устойчивый рост мирового спроса на реактивные самолеты (до уровня 2019 года) приведут к ужесточению мировых рынков нефти и росту цен", - сказал Баден Мур, глава отдела исследований сырьевых товаров Национального австралийского банка.

Однако опасения по поводу спроса, вызванные всплеском COVID-19 в Китае, и опасения по поводу глобальной рецессии могут сдерживать фьючерсы на нефть.

"Прибыль выглядит преувеличенной, даже с учетом неожиданного сокращения запасов в США", - сказала Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу нефтяного рынка Vanda Insights.

Китай пытается вести точный подсчет случаев заражения COVID-19, поскольку он испытывает большой всплеск случаев, заявил высокопоставленный чиновник Всемирной организации здравоохранения на фоне опасений по поводу отсутствия данных из страны.