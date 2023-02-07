Мировые цены на нефть растут из-за закрытия терминала после землетрясения в Турции

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,01% до 81,81 доллара за баррель, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 1,11%, до 74,93 доллара за баррель.

"Цены на сырую нефть растут в связи с ожиданиями, что восстановление Китая продолжится, а также из-за перебоев с поставками из-за разрушительного землетрясения в Турции", - сказал Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает, что половина роста мирового спроса на нефть в этом году будет приходиться на Китай, заявил глава агентства в воскресенье, добавив, что спрос на авиакеросин растет.

Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, впервые за шесть месяцев повысила цены на свою флагманскую нефть для азиатских покупателей на фоне ожиданий восстановления спроса на нефть, особенно со стороны Китая.

Операции на турецком экспортном терминале нефти мощностью 1 млн баррелей в сутки в Джейхане были остановлены после сильного землетрясения в регионе. Терминал, через который азербайджанская нефть экспортируется на международные рынки, будет закрыт 6-8 февраля.

Дэниел Хайнс, старший стратег по сырьевым товарам в банке ANZ в Сиднее, также указал на закрытие 535 тысяч баррелей в нефтяного месторождения Йохан Свердруп в норвежском районе Северного моря как на основной фактор роста цен.

По словам аналитиков, рынки нефти будут внимательно следить за выступлением председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в среду. Повышение процентных ставок обычно укрепляет доллар, что может сделать нефть более дорогой для неамериканских покупателей.

"Восстановление цен на нефть больше похоже на осторожное движение перед завтрашним выступлением ФРС Пауэлла, когда председатель ФРС может дать больше подсказок о будущем пути повышения ставки", - сказала Тина Тенг, аналитик CMC Markets.