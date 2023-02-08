ua ru
Ср, 08 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Мировые цены нефть продолжили рост: что стало причиной

Новина українською →
Токио, Среда 08 февраля 2023 08:47
Мировые цены нефть продолжили рост: что стало причиной Фото: цены на нефть выросли 8 февраля перед заседанием ФРС (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Цены на нефть в среду, 8 февраля, немного выросли на фоне слабой динамики доллара. Ожидается, что цены сохранят поддержку после того, как глава Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выразился менее воинственно в отношении процентных ставок, чем ожидали рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,02% до 83,71 долларов за баррель после роста на 3,3% на предыдущей сессии. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 0,21% до 77.30 доллара после роста на 4,1% на предыдущей сессии.

"Улучшение отношения к риску после комментариев председателя ФРС Джерома Пауэлла, а также более слабый доллар США, по-видимому, используются для некоторого роста цен на нефть после того, как с конца января наблюдались слабые результаты", - сказал рыночный аналитик IG Йеп Джун Ронг.

Оговорка заключается в том, что нисходящая реакция доллара США была более взвешенной, чем раньше, сказал Йеп, добавив, что любое дальнейшее восстановление доллара может по-прежнему служить препятствием для цен на нефть.

Индекс доллара немного снизился в среду, увеличив потери после комментариев Пауэлла во вторник, что сделало нефть дешевле для тех, кто держит другие валюты.

С менее агрессивным повышением процентных ставок в Соединенных Штатах рынок надеется, что крупнейшая экономика мира и потребитель нефти смогут избежать резкого замедления экономической активности или даже рецессии и избежать падения спроса на нефть.

"Я думаю, что мы находимся на достаточно сбалансированном рынке. Если у нас будет более сильный, чем ожидалось, рост в развивающихся странах, цены (на нефть) будут более устойчивыми, и ОПЕК придется увеличить добычу. Это не является нашей основной точкой зрения. Мы не видим большого всплеска спроса", - сказал старший экономист Westpac Джастин Смирк.

BP сообщила о прибыли за весь год в размере 27,65 млрд долларов, что является рекордным показателем, в то время как Shell на прошлой неделе сообщила о рекордной прибыли в 39,87 млрд долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нафта
NEWS
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
Писториус встретился с Зеленским и пообещал новые зенитки Gepard до конца февраля
DAILY
Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"
Ростислав Шаправскийглавный редактор Чего добился Путин в войне? Или почему у России проблемы, от которых ее "защищали"