Мировые цены на нефть падают на фоне укрепления доллара США

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,5%, до 77,91 долларов за баррель, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на 0,4%, до 72,69 долларов за баррель.

Индекс доллара, который обычно торгуется обратно пропорционально нефти, в четверг вырос на 0,11% до 102,75. Более сильный доллар делает товары, номинированные в долларах, более дорогими для держателей других валют.

Производители закрыли или сократили добычу на нескольких нефтяных месторождениях в полуавтономном Курдистане на севере Ирака после остановки северного экспортного трубопровода, и на горизонте ожидаются новые отключения.

Но аналитики Citi заявили в четверг, что премия из-за Курдистана в ценах на нефть может исчезнуть раньше, чем ожидалось.

"Изменения во внутренней политике Ирака могут очень скоро привести к прочному политическому урегулированию", - заявил Citi, оценив, что потоки по трубопроводу могут увеличиться примерно на 200 тысяч баррелей в сутки.

Между тем, неожиданное сокращение запасов сырой нефти в США ограничило снижение цен, при этом импорт упал до двухлетнего минимума, согласно данным Управления энергетической информации США.

"Ожидается, что сезонное усиление спроса к концу второго квартала приведет к росту цен на нефть по сравнению с текущими уровнями", - говорят аналитики Национального банка Австралии.

Аналитики добавили, что хотя цены на нефть немного снизились в четверг, они остались в пределах торгового коридора, наблюдаемого с начала 2023 года.

Между тем, меньшее, чем планировалось, сокращение добычи российской нефти ослабило опасения по поводу поставок. Добыча нефти в России упала примерно на 300 тысяч баррелей в сутки в первые три недели марта, что меньше запланированного сокращения на 500 тысяч баррелей в сутки, сообщили Reuters источники, знакомые с данными.

Напомним, в марте 2023 года отмечен рост экспорта российской нефти, прежде всего в Китай. Москва продает сырье с большими скидками.