Мировые цены на нефть падают в начале недели: что стало причиной

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре подешевели на 0,4%, до 93,10 долларов за после роста на 2% на прошлой неделе. Американская нефть марки West Texas Intermediate с поставкой в декабре подешевела на 0,5%до 84,66 долларов за баррель.

Аналитики ING отмечают, что неопределенность в отношении политики Китая по борьбе с COVID-19 и кризиса на рынке недвижимости вырисовывалась, несмотря на более высокий, чем ожидалось, рост ВВП страны в третьем квартале, что подрывало эффективность мер стимулирования роста.

Данные появились на следующий день после того, как Си Цзиньпин в воскресенье получил беспрецедентный третий президентский срок, закрепив за собой место самого могущественного правителя страны со времен Мао Цзэдуна.

Цена на нефть марки Brent выросла на прошлой неделе, несмотря на то, что президент США Джо Байден объявил о продаже оставшихся 15 млн баррелей нефти из стратегических нефтяных резервов США. Продажа является частью рекордного выпуска 180 млн баррелей, который начался в мае. Байден добавил, что его целью будет пополнение запасов, когда нефть в США будет стоить около 70 долларов за баррель.

"Комментарии Байдена о том, что США будут покупать нефть только после того, как цены достигнут 70 долларов за баррель, обеспечивают сильный уровень поддержки", - говорится в сообщении ANZ.

На прошлой неделе американские энергетические компании добавили нефтяные и газовые буровые установки вторую неделю подряд, поскольку относительно высокие цены на нефть стимулируют компании к увеличению бурения, говорится в отчете компании Baker Hughes Co, предоставляющей энергетические услуги.