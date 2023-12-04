Мировые продажи вооружения в 2022 году сократились: названы ключевые причины

По данным аналитиков института, американские и европейские производители не смогли значительно нарастить производство, несмотря на возросший спрос на их продукцию. Эксперты связывают это с дефицитом рабочей силы, растущими расходами и нарушением цепочек поставок.

"Многие оружейные компании столкнулись со сложностями при адаптации производства к высокоинтенсивным войнам", - говорится в заявлении директора программы военных расходов и производства вооружений института Люси Беро-Сюдро. Вместе с тем она ожидает, что заказы отразятся на доходах в 2023 году.

Доходы 40 компаний США упали на 7,9%, до 302 млрд долларов. При этом на их долю приходится более 51% всех продаж крупнейших производителей вооружения. Доходы 26 европейских производителей выросли на 0,9% и составили около 121 млрд долларов. В список SIPRI вошла только одна украинская компания - "Укроборонпром". Согласно отчету, ее доходы упали на 10%, до 1,3 млрд долларов.

Доходы производителей из Азии и Океании выросли на 3,1%, до 134 млрд долларов. Самый большой прирост продаж наблюдался на Ближнем Востоке – объем доходов увеличился на 11%. В институте считают, что ближневосточные компании сумели быстро нарастить производство на фоне растущего спроса. Так, производитель беспилотника Bayraktar TB-2 сумел впервые войти в ТОП-100 благодаря годовой динамике на уровне 94%.

Производство вооружения в Украине

С начала полномасштабного вторжения РФ предприятия, производящие вооружение, неоднократно подвергались ракетным ударам оккупантов. Несмотря на это, украинские специалисты разрабатывают новые образцы вооружения. Также сообщалось, что несколько иностранных компаний готовятся к выпуску своей продукции на территории Украины.

Напомним, в государственном бюджете Украины на 2024 год предусмотрено 94,3 млрд гривен дополнительных средств на производство оружия и дронов.

При этом, по словам президента Владимира Зеленского, Украина ожидает, что западные союзники, включая США, предложат выгодные кредиты и контракты для увеличения производства оружия.