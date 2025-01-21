Мировые лидеры поздравили Трампа со вступлением на должность президента США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху верит, что сотрудничество его страны с США под руководством Дональда Трампа "поднимет американо-израильский альянс на еще большую высоту".

Глава правительства от имени своего народа поблагодарил Трампа за усилия по освобождению израильских заложников.

"Я с нетерпением жду сотрудничества с вами для возвращения оставшихся заложников, уничтожения военного потенциала ХАМАСа и прекращения его политического правления в Газе, а также для обеспечения того, чтобы Газа никогда больше не представляла угрозы для Израиля", - заявил Нетаньяху.

Президент Турции Реджеп Эрдоган пообещал сделать все возможное для завершения войны между Украиной и Россией с помощью США под руководством Трампа.

"Мы должны решить этот вопрос как можно скорее. Этот вопрос будет на нашей повестке дня во время переговоров с господином Трампом, и мы будем делать наши шаги соответственно. Я желаю, чтобы второй срок господина Трампа принес добро для всего человечества", - отметил турецкий лидер.

Канцлер Германии Олаф Шольц

"Сегодня президент Дональд Трамп вступает в должность. Поздравляю его! США - наш ближайший союзник, и целью нашей политики всегда были хорошие трансатлантические отношения. ЕС с 27 членами и более 400 миллионами людей - это сильный союз".

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо

"Поздравляю вас, президент Трамп. Канада и США имеют самое успешное в мире экономическое партнерство. У нас есть шанс снова работать вместе - создавать больше рабочих мест и процветания для обеих наших стран".

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

"Веками отношения между нашими двумя странами были отношениями сотрудничества, кооперации и крепкого партнерства... Вместе мы защищали мир от тирании и работали ради нашей взаимной безопасности и процветания. Учитывая давнюю приверженность и исторические связи президента Трампа с Соединенным Королевством, я знаю, что глубина дружбы будет продолжаться".

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони

"Я уверена, что дружба между нашими народами и ценности, которые нас объединяют, и в дальнейшем будут укреплять сотрудничество между Италией и США... Италия всегда будет предана укреплению диалога между Соединенными Штатами и Европой, как важного столпа для стабильности и роста наших сообществ".

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

"Наилучшие пожелания президенту Дональду Трампу на время вашего пребывания на посту 47-го президента Соединенных Штатов. ЕС с нетерпением ждет тесного сотрудничества с Вами в решении глобальных вызовов. Вместе наши общества могут достичь большего процветания и укрепить общую безопасность. В этом заключается неизменная сила трансатлантического партнерства".

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте

"С возвращением президента Трампа в должность мы ускорим оборонные расходы и производство. Искренне поздравляю Дональда Трампа с инаугурацией в должности 47-го президента США и Джея Ди Венса в должности вице-президента. Вместе мы можем достичь мира через силу - через НАТО".

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон

"Искренне поздравляю Дональда Трампа со вступлением в должность 47-го президента Соединенных Штатов. Швеция надеется на продолжение тесного сотрудничества с Соединенными Штатами"

Президент Финляндии Александр Стубб

"Я хотел бы выразить Вам, Дональд Трамп, свои самые искренние поздравления со вступлением в должность Президента Соединенных Штатов. США являются нашим ключевым стратегическим партнером и союзником. Я надеюсь на тесное сотрудничество во время Вашей каденции".

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре

"Я приветствую президента Дональда Трампа. Соединенные Штаты являются важнейшим союзником Норвегии, и между нашими странами существуют прочные связи. Я надеюсь на хорошие рабочие отношения с президентом Трампом и его новой администрацией".

Премьер-министр Австралии Энтони Албанизи

"Поздравляю Дональда Трампа с инаугурацией на посту 47-го президента Соединенных Штатов. Соединенные Штаты - большой друг Австралии. Наш Альянс никогда не был сильнее. Я с нетерпением жду сотрудничества с вами над возможностями и вызовами, которые ждут нас впереди".

Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Лаксон

"Поздравляю с Вашей инаугурацией на посту 47-го президента Соединенных Штатов Америки. Отношения между нашими двумя великими странами, связанные историей и общими ценностями, имеют прочный фундамент. Я с нетерпением жду совместной работы, чтобы максимально использовать возможности, которые связывают нас".

Фактический лидер Сирии Ахмед аль-Шараа

"Мы надеемся на улучшение отношений между нашими двумя странами на основе диалога и взаимопонимания. Мы верим, что с этой администрацией Соединенные Штаты и Сирия воспользуются возможностью сформировать партнерство, которое будет отражать стремления обоих народов".