Мировые изгои. Почему Путин ищет союза с КНДР и есть ли угрозы для Украины

Путин хочет артиллерийские снаряды, Ким – технологии для спутников и атомных подлодок. Об этом пишет американская газета The New York Times. По ее данным, лидеры России и КНДР могут договориться уже 10-13 сентября на встрече в рамках Восточного экономического форума.

О том, приедет ли Ким во Владивосток, точной информации нет. Но издание полагает, что помимо форума он хочет посмотреть на корабли Тихоокеанского флота, космодром "Восточный" и, возможно, посетит Москву.

Перспектива договориться об оружии для войны против Украины настораживает ее западных партнеров. В конце августа представитель Белого дома Джон Кирби говорил, что переговоры Москвы и Пхеньяна активно продвигаются, и Вашингтон обеспокоен этим.

Хотя в сближении России и Северной Кореи ничего удивительного нет. Они давно считают себя стратегическими партнерами, КНДР голосует против резолюций ООН, осуждающих агрессию в Украине, а в июне Ким прямо поддержал Путина и назвал вторжение "справедливым делом". А также заявил о желании подержать российского диктатора за руку.

В июле поздравлять Кима с 70-летием окончания Корейской войны приехала военная делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу. Формально стороны вели переговоры по линии оборонных ведомств. В Белом доме уверены – российский гость просил оружие.

"Договориться пытались, но визит не принес нужного результата. Таким образом, во Владивостоке в ход пойдет крупный калибр, то есть непосредственно Путин будет разговаривать с Ким Чен Ыном. Но в схеме с северокорейским оружием, как ни странно, решающее слово не только за лидером КНДР", – рассказал РБК-Украина военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Российский интерес

В военном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна за точку отсчета берут 1950-ые, когда при поддержке Иосифа Сталина власть сосредоточилась в руках Ким Ир Сена – деда нынешнего лидера КНДР.

В последние годы взаимодействие ослабло, особенно когда Россия, обладающая правом вето в Совете безопасности ООН, поддержала глобальные санкции в ответ на ракетно-ядерные испытания.

В 2017 году Путин ввел ограничения в области научно-технического сотрудничества, торговли и в банковской сфере. Северной Корее запретили использовать недвижимость в России в любых целях, кроме дипломатической и консульской деятельности. А российским компаниям – покупать медь, никель, серебро и цинк из КНДР, а также перевозить их на судах под флагом РФ.

Владимир Путин вводил санкции против КНДР, а теперь нуждается в ее помощи (фото: Getty Images)

Однако неудачи на поле боя в Украине заставили Путина передумать. Многие аналитики отмечают, что его войска столкнулись с дефицитом артиллерийских снарядов, который не может покрыть российская промышленность. Поэтому решено искать помощь на стороне.

Западные эксперты подчеркивают, что аналогичные калибры позволят России оперативно использовать северокорейские боеприпасы.

"Северная Корея производит то, что я называю тяжелым промышленным оружием. У нее очень хорошие артиллерия и боеприпасы, они очень похожи на российские образцы", ­– приводит CNN мнение Карла Шустера, бывшего директора по операциям Объединенного разведывательного центра Тихоокеанского командования США

Политолог Владимир Фесенко полагает, что за счет северокорейских снарядов дефицит удастся перекрыть лишь частично. Причем на данный момент сложно сказать, нужны они россиянам здесь и сейчас или же про запас.

"Не исключено, что Россию интересуют и артиллерийские стволы, которые часто выходят из строя на поле боя. Но я думаю, в первую очередь нужны именно снаряды. КНДР не маленькая, но и не очень большая страна. Сейчас россияне ищут советские калибры, как мы в начале войны. Возможно, их арсеналы исчерпываются или им нужен запас на будущее. Не только на текущие боевые действия", – рассказал он РБК-Украина.

Александр Коваленко объясняет, что Москва, например, уже получает снаряды из Ирана. Это в том числе боеприпасы 152-мм калибра для гаубиц Д-20, 122-мм калибра для Д-30, танковые выстрелы и так далее. Присоединится ли к поставкам Северная Корея? Не факт.

"Я не уверен, что Ким на это пойдет. Потому что если бы у России было что-то, что могло заинтересовать КНДР, то уже давно б сотрудничали как с Ираном. С Ираном у них есть контракт на истребители Су-35, на учебно-боевые самолеты Як-130, то есть взаимный интерес есть. Как по мне, у Северной Кореи такой заинтересованности нет. Вернее, скорее всего ей нужно то, что Россия пока не может ей предоставить", – подчеркнул он.

По данным Bloomberg, на складах КНДР могут быть миллионы артиллерийских снарядов. И если бы она продавала их по 1000 долларов за единицу, то за партию из 250 000 штук могла бы получить сумму, равную 1% ее ВВП.

Чего хочет Северная Корея

На Западе опасаются, что договоренности Путина и Ким Чен Ына могут привести к тому, что Северная Корея получит технологии, доступ к которым перекрыт глобальными санкциями. Их цель – не допустить появления полноценных ядерных сил и межконтинентальных баллистических ракет.

Несмотря на санкции, баллистическая программа бурно развивалась в течение последних двух лет. За этот период зафиксировано десятки пусков, в том числе межконтинентальной баллистики. В теории она могла бы доставить ядерный заряд на материковую часть США, но пока КНДР ограничивается запусками в сторону Желтого и Японского морей. А недавно сымитировала ядерный удар по Южной Корее.

До сих пор неизвестно, на что способна ее баллистика и может ли она достать до Северной Америки. В отчете Совета по международным отношениям за июнь 2022 года американские эксперты сомневаются в том, что корейские ракеты могут перенести вход в атмосферу на терминальном участке.

CNN со ссылкой на научного сотрудника Корейского института оборонного анализа Ду Джин Хо пишет, что Россия вполне могла бы передать технологии входа в атмосферу, улучшенные возможности запуска баллистики с подводных лодок и оказать помощь в запуске спутников.

Отметим, в этом году Пхеньян предпринял две попытки отправить спутники в космос и обе провалились. Кроме того, ему нужны деньги, энергоресурсы и продовольствие.

"Там проблема с голодом, поэтому нужны продукты, скажем так, для повседневного потребления, – зерно, крупы, хлеб и так далее. Конечно, основной интерес в современных военных технологиях, но что именно Россия готова предоставить, остается большим вопросом", – подчеркивает Владимир Фесенко.

Готова ли Северная Корея делиться снарядами в обмен на хлеб и зерно? Это вряд ли, уверен эксперт Александр Коваленко.

Ким Чены Ыну нужны российские военные технологии (фото: Getty Images)

На Западе есть и такая точка зрения: если Россия начнет закупать северокорейское оружие в обход санкций, это может воодушевить страны, которые когда-то импортировали военную технику из КНДР, такие как Иран, последовать ее примеру.

"Слишком сложная схема. Конечно, Иран и Северная Корея – страны-изгнанники, но, как по мне, такого сотрудничества без помощи Китая как транзитной стороны, не может быть", – комментирует Коваленко.

Что касается Ирана, то с ним ведутся переговоры по ядерной программе, и, возможно, если Тегеран пойдет на уступки, то часть санкций снимут. И в этом он более заинтересован, чем в сближении с КНДР, поскольку есть нефть, с которой он хочет выйти на внешние рынки. Внешняя торговля Северной Кореи сильно ограничена, экономика работает сама на себя, потому санкции на нее не особо влияют.

Вашингтон говорит об ужесточении санкций и призывает прекратить переговоры об оружии для России. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан предупредил, что Северная Корея "заплатит цену", если поможет РФ воевать с Украиной.

Впрочем, непонятно, какую еще цену может заплатить Пхеньян.

"По большому счету Запад ничего не сможет противопоставить. Сами западные комментаторы над этим грустно иронизируют. Что еще можно сделать? Ввести дополнительные санкции? Но Северная Корея – это наглядный пример, что они больше не работают. Почти весь мир объявил санкции, и что? Да, проблемы есть, экономика специфична, но она работает. Я не вижу каких-то волшебных инструментов, чтобы Запад мог остановить поставки оружия в Россию", – отметил Фесенко в беседе с РБК-Украина.

С другой стороны, это повод ужесточить санкции против России, в отношении компаний из третьих стран, которые помогают ей обойти ограничения. В отличие от северокорейской ее экономика не привыкла десятилетиями жить в условиях глобальной изоляции.

Китайский фактор

Опрошенные РБК-Украина эксперты отдельно выделяют его, комментируя возможный союз России и КНДР. По мнению Коваленко, если Си Цзиньпин не даст "добро", никакого союза не будет.

Собственно, поэтому в Кремле постоянно ищут встречи с ним, чтобы через Си уговорить Ким Чен Ына. Ранее стало известно, что в октябре Путин приедет в Пекин на конференцию "Один пояс, один путь".

"Если же говорить о сентябрьской встрече с Кимом во Владивостоке, то сама по себе она ни на что не повлияет. Повлиять может только Си Цзиньпин, но мне кажется, у него нет цели настроить против себя западные страны. Несмотря на всю риторику, Китай слишком зависим от Запада, и он будет очень осторожен", – говорит эксперт.

По данным южнокорейской газеты Yonhap, Россия хочет провести трехсторонние военные учения. О согласии Китая пока неизвестно, но вопрос с КНДР уже якобы закрыт.

Союз России и КНДР невозможен без одобрения Си Цзиньпина (фото: Getty Images)

Как отметил Владимир Фесенко, сейчас многих волнует, как на фоне потенциального союза Москвы и Пхеньяна поведет себя Китай.

"Будет ли он участвовать в учениях, я сомневаюсь. А как поведет себя в контексте российско-корейского сотрудничества? Если поддержит и хотя бы частично присоединится, то опасность есть. И с его стороны я допускаю определенные риски", – полагает он.

Скорее всего, на прямое взаимодействие Пекин не решится. В том числе из-за истории отношений с Пхеньяном.

"Китайцы давно чувствуют, что корейские диктаторы, кто это ни был, – нынешний Ким, его дед или отец, – они всегда были слишком самостоятельны и слишком неуправляемы. Всегда сами по себе, всегда достаточно агрессивны. Риск, конечно есть, но я думаю, что другие страны не будут причастны к сотрудничеству России и КНДР", – добавил политолог.

Об угрозах для Украины

Даже если Россия получит нового союзника в лице КНДР, северокорейские боеприпасы не станут так называемым гемчейнджером в российско-украинской войне. По мнению Фесенко, они лишь частично удовлетворят снарядный голод агрессора.

"Ход войны это не изменит и не будет для нас катастрофой. В определенной степени усилит российский потенциал, закроет какие-то дыры, но в стратегическом плане ситуацию не изменит. Я бы больше опасался не того, что Северная Корея передаст снаряды, а того, что сама Россия наращивает производство", – подчеркнул он.

Другой вопрос: как быстро они попадут на фронт. И то, что военным грузам предстоит преодолеть условную Транссибирскую магистраль на 10 000 километров, не самая большая проблема. Их еще нужно вывезти из КНДР, чья железная дорога была построена на позднем этапе холодной войны.

"Логистика просто адская. Она не сможет позволить обеспечить фронт необходимым количеством боеприпасов. У них железная дорога в очень деградированном состоянии", – добавил Александр Коваленко.