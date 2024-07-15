Мировые электросети выходят из строя из-за аномальной жары, - Bloomberg

Модернизация энергетической инфраструктуры не успевает за этим, хотя усилия по сокращению использования ископаемого топлива делают распределение электроэнергии более важным.

Спровоцированный резким ростом потребления и нестабильностью поставок, блэкаут в Черногории в конце июня вывел из строя сети соседних стран и посеял хаос в домохозяйствах, больницах и пляжных барах. Инцидент на Балканах повторился по всему миру.

Миллионы домов в американском городе Хьюстон (штат Техас) пострадали от отключения электричества после урагана "Берил" на прошлой неделе, лишившись кондиционеров, когда после урагана наступила знойная жара. Перебои в работе сетей от Эквадора до Индии, затронувшие в последние недели страны с развивающейся и развитой экономикой, являются предвестниками грядущих потрясений.

Климатический кризис подвергает электрические сети опасности внезапных наводнений, срывающих опоры ЛЭП, засух, иссушающих водохранилища, и скачков спроса на охлаждение во время сильной жары.

По данным BloombergNEF, расширение энергосистемы обойдется примерно в 24,1 триллиона долларов для достижения цели "нетто-нуля" к 2050 году, что превышает инвестиции в возобновляемые источники энергии. США и Китай, занимающие огромные территории и потребляющие много энергии, столкнутся с самыми большими счетами, но ни одна страна не останется в стороне.

Чаще всего отключения происходят при внезапном включении или выключении больших объемов спроса или предложения. Повреждения от ураганов, всплеск выработки электроэнергии из возобновляемых источников или резкие скачки потребления - все это может привести к отключениям, если сеть недостаточно устойчива.

Изменение климата повышает уязвимость не только развивающихся экономик. В последнее время проблемы затронули и страны среднего уровня, включая богатые энергоресурсами Мексику и Кувейт, а также таких импортеров как Албания.

В июне в северном городе Мексики Чиуауа отключилось электричество для водяных насосов, что привело к прекращению водоснабжения для более чем 70 тысяч человек в течение двух недель.

В целом жара вызвала отключение электроэнергии в 21 штате Мексики, прервав на некоторое время даже производство на заводе Volkswagen AG в Пуэбле на четыре часа.

Кроме того, жара вызвала отключение электроэнергии в четырех балканских странах, включая Боснию и Герцеговину и большую часть хорватского побережья в июне, от которого пострадали 4 миллиона человек. Потребление резко возросло, поскольку температура держалась около 40 градусов по Цельсию, что привело к выходу из строя одной системы за другой.