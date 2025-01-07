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Мировые банки ждут редкого явления на валютном рынке после инаугурации Трампа

США, Вторник 07 января 2025 14:22
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Мировые банки ждут редкого явления на валютном рынке после инаугурации Трампа Фото: евро движется к паритету с долларом (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Пока Америка готовится к возвращению на пост предыдущего президента, валютный рынок готовится к редкому событию: паритету между долларом и евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По мнению стратегов банков, включая Bank of New York Mellon и Mizuho, это, скорее всего, произойдет после инаугурации Дональда Трампа в конце этого месяца.

Единая европейская валюта упала более чем на 7% по отношению к доллару с конца сентября и на прошлой неделе достигла 1,0226 за доллар, самого низкого уровня за более чем два года. Рынки опционов предполагают, что вероятность того, что валютная пара достигнет паритета в этом квартале, составляет около 40%, а торговля контрактами, нацеленными на этот уровень, резко выросла на прошлой неделе.

Рынки смотрят на последствия 20 января, дня, когда Трамп будет приведен к присяге в качестве президента, в поисках потенциальных катализаторов. BNY и Mizuho ожидают, что Европа станет объектом потенциальной торговой войны, и что расходящиеся ожидания роста между Европой и США могут привести к редкой за последние два десятилетия силе доллара. Оба банка видят движение к паритету уже в этом месяце.

"Это может произойти очень быстро. Паритет неизбежен", - сказал Джеффри Ю, старший стратег BNY Mellon.

Мировые банки ждут редкого явления на валютном рынке после инаугурации Трампа

Паритет

С момента появления евро в 1999 году он торговался по равной стоимости с долларом всего несколько раз, причем порог часто указывал на относительно тяжелые экономические обстоятельства ЕС по сравнению с США. Последний раз это было в 2022 году, после того как полномасштабное вторжение России в Украину спровоцировало энергетический кризис в Европе и опасения рецессии.

Экономики Европы, ориентированные на экспорт, сейчас борются с угрозой торговых тарифов США, что отражается в ожиданиях, что Европейскому центральному банку придется агрессивно снижать процентные ставки, в отличие от медленного подхода Федеральной резервной системы. Политическая нестабильность в крупнейших экономиках блока усиливает давление.

"Настроения не могут быть хуже", - сказал Энтони Фостер, глава спотовой торговли валютами стран G-10 в Nomura, который считает, что 20 января может стать потенциальным катализатором дальнейшего ослабления евро, если Трамп введет пошлины вскоре после своей присяги.

В то время как евро восстановился на этой неделе на фоне общей слабости доллара, другие крупные банки, такие как JPMorgan Chase & Co, говорят, что уровень все еще может быть достигнут в этом квартале. Wells Fargo считает, что пороговое значение, скорее всего, будет достигнуто во втором квартале.

Мировые банки ждут редкого явления на валютном рынке после инаугурации Трампа

Ожидается, что ЕЦБ снизит ставку до 2,75% на следующем заседании. Ожидается, что ФРС сохранит ставки в диапазоне от 4,25% до 4,5%, что подчеркивает растущее расхождение в их денежно-кредитной политике.

Напомним, Goldman Sachs прогнозировал, что курс что евро может упасть на 10%, что подразумевает падение ниже 1 доллара. По прогнозу Goldman Sachs, это произойдет в случае если Дональд Трамп введет широкомасштабные пошлины и снизит внутренние налоги после победы на выборах.

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