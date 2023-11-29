Мировая экономика замедляется: в ОЭСР назвали причины и дали прогноз на два года

Согласно прогнозам, мировой валовой внутренний продукт вырастет лишь на 2,7% в следующем году после 2,9% в 2023 году. Согласно оценке, в 2025 году темпы роста увеличатся лишь до 3%.

Ожидается, что инфляция продолжит постепенно снижаться и вернется к целевым показателям центральных банков в большинстве стран к 2025 году. Ожидается, что инфляция в странах ОЭСР снизится с 7,0% в 2023 году до 5,2% в 2024 году и 3,8% в 2025 году.

Замедление роста

"Инфляция снижается, но рост замедляется, - сказала в своем заявлении главный экономист ОЭСР Клэр Ломбарделли. - Мы прогнозируем мягкую посадку для стран с развитой экономикой, но это далеко не гарантировано".

Мрачная перспектива указывает на долгие последствия глобального инфляционного кризиса, последовавшего за пандемией COVID и ростом цен на энергоносители после вторжения России в Украину, отмечает Bloomberg.

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Центральные банки отреагировали на это одним из самых резких и быстрых повышений ставок в истории и дали понять, что они могут оставаться на высоком уровне в течение некоторого времени.

В ОЭСР заявили, что даже несмотря на то, что основные показатели инфляции снизились, показатели основных цен оказываются нестабильными - и денежно-кредитная политика должна оставаться ограничительной до тех пор, пока не появятся явные признаки того, что основное давление надолго снизится.

Ожидается, что снижение ставок в США начнется только во второй половине 2024 года, а не раньше весны 2025 года в еврозоне. Это резко контрастирует с ожиданиями рынков, которые в настоящее время оценивают, что Федеральная резервная система и Европейский центральный банк смягчат политику уже в первой половине следующего года.

www.bloomberg.com

ОЭСР отметила, что развивающиеся рынки в целом чувствуют себя лучше, чем страны с развитой экономикой. Европа отстает от США, отчасти потому, что страны там более чувствительны к процентным ставкам, поскольку они больше полагаются на банковское финансирование, заявили в организации.

"Подводя итог, мировая экономика борется с инфляцией, замедлением роста и усилением бюджетного давления", - сказала Ломбарделли.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), (Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)) – международная организация, объединяющая 37 стран мира, большинство из которых являются странами с высоким доходом граждан и высоким индексом человеческого развития и рассматриваются как развитые.

Прогноз МВФ

Международный валютный фонд в октябре сохранил прогноз по росту мировой экономики в 2023 году на уровне 3,0%. Прогноз по росту ВВП в 2024 году ухудшен на 0,1 п.п. до 2,9%.

Как отметил Пьер-Оливье Гуринша, директор Исследовательского департамента МВФ, мировая экономика продолжает восстанавливаться после пандемии, вторжения России в Украину и кризиса стоимости жизни.