Свитолина одолела россиянку и вышла в 1/2 финала Гран-при Страсбурга

Internationaux de Strasbourg, 1/4 финала

Грачева – Свитолина – 0:2 (3:6, 4:6)

Начали соперницы на равных, сосредоточившись на своих подачах. К тому же украинка два из первых трех очков взяла "под ноль". Свитолина первой и сделала заявку на итоговый успех.

В седьмом гейме она с первой попытки реализовала брейк-пойнт. Далее украинка хладнокровно победила на собственной подаче и закрыла сет еще одним брейком. Первая партия длилась всего 36 минут.

Еще проще начался для Свитолиной второй сет. Стратегическое преимущество бывшая третья ракетка мира завоевала после четвертого гейма, когда с брейком "под ноль" уверенно повела (3:1). Дальше украинской теннисистке было достаточно не давать Грачевой шансов на собственной подаче.

С этой задачей Свитолина, однако, не справилась. В затяжном седьмом гейме нейтральная россиянка все же склонила чашу весов в свою пользу. Но 28-летняя украинка классно среагировала – взяла два гейма подряд и закрыла сет и матч.

В полуфинале Свитолина встретится с победительницей пары Бюрель – Пера. Француженка и американка выйдут на корт в четверг вечером. Стадия 1/2 финала намечена на 26 мая.