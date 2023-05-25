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Свитолина одолела россиянку и вышла в 1/2 финала Гран-при Страсбурга

Фото: Элина Свитолина движется к первому финалу после рождения дочери (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Победой украинской теннисистки Элины Свитолиной в двух сетах завершился четвертьфинал турнира Internationaux de Strasbourg против уроженки РФ Варвары Грачевой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internationaux de Strasbourg, 1/4 финала

Грачева – Свитолина – 0:2 (3:6, 4:6)

Начали соперницы на равных, сосредоточившись на своих подачах. К тому же украинка два из первых трех очков взяла "под ноль". Свитолина первой и сделала заявку на итоговый успех.

В седьмом гейме она с первой попытки реализовала брейк-пойнт. Далее украинка хладнокровно победила на собственной подаче и закрыла сет еще одним брейком. Первая партия длилась всего 36 минут.

Еще проще начался для Свитолиной второй сет. Стратегическое преимущество бывшая третья ракетка мира завоевала после четвертого гейма, когда с брейком "под ноль" уверенно повела (3:1). Дальше украинской теннисистке было достаточно не давать Грачевой шансов на собственной подаче.

С этой задачей Свитолина, однако, не справилась. В затяжном седьмом гейме нейтральная россиянка все же склонила чашу весов в свою пользу. Но 28-летняя украинка классно среагировала – взяла два гейма подряд и закрыла сет и матч.

В полуфинале Свитолина встретится с победительницей пары Бюрель – Пера. Француженка и американка выйдут на корт в четверг вечером. Стадия 1/2 финала намечена на 26 мая.

К слову, ранее Свитолина и другие украинки узнали соперниц в первом круге "Ролан Гарроса".

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ТеннисЭлина Свитолина