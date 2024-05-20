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Свитолина одолела хозяйку кортов на старте турнира в Страсбурге

Фото: Элина Свитолина пробилась во второй круг соревнований (facebook.com/INTERNATIONAUXSTRASBOURG)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Элина Свитолина одолела француженку Диан Парри в первом раунде Internationaux de Strasbourg.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Internationaux de Strasbourg 1-й раунд

Парри – Свитолина – 0:2 (3:6, 4:6)

 

Титулованная украинка лучше начала матч. С ранним брейком она быстро получила стратегическое преимущество (3:1). В седьмом гейме Свитолина взяла еще один пункт на подаче французской теннисистки. Парри сразу же ответила обратным, но уже в следующем снова проиграла на своей подаче и отдала партию.

По схожему сценарию промелькнул и второй сет. В этот раз Свитолина оформила брейк в шестом гейме. Впрочем, в девятом гейме украинская теннисистка неожиданно легко отдала гейм на собственной подаче. Однако своевременно вернула контроль над ситуацией и сразу же закрыла партию и поединок.

В следующем круге Свитолина встретится с еще одной хозяйкой кортов. Соперницей украинки станет Клара Бюрель. Матч состоится 22 мая.

Свитолина на Internationaux de Strasbourg получила седьмой номер посева. В прошлом году первая ракетка Украины триумфовала на турнире, одолев в финале россиянку Анну Блинкову. Этот титул стал первым для украинской теннисистки с момента возвращения на корт после рождения дочери.

К слову, ранее Свитолина установила интересное достижение в противостояниях с нейтральными россиянками.

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Элина СвитолинаТеннис