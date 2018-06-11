Світоліна опустилася на п'яту позицію в рейтингу WTA

Її місце в четвірці зайняла американка Слоан Стівенс
Українська тенісистка Еліна Світоліна втратила одну позицію і опустилася на п'яту позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляється на сайті організації.
Її місце в четвірці зайняла американка Слоан Стівенс, яка зуміла стати фіналісткою Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос).
Світоліна поразки в третьому колі Ролан Гаррос і не зуміла захистити здобуті в минулому сезоні очки. Роком раніше українка дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Сімоне Халеп.
Вихід в четвертий раунд Відкритого чемпіонату Франції дозволив іншій представниці України Лесі Цуренко піднятися відразу на 5 рядків і тепер займає 34 місце.
До повторення особистого рекорду наблизилася Марта Костюк, яка піднялася відразу на 8 рядків і зараз займає 133 місце (рекорд - 130). Свій кращий результат в кар'єрі в рейтингу показала Даяна Ястремська. Раніше рекордом українки була 145 рядок, а в цей понеділок Ястремська зайняла вже 140 місце.
Рейтинг WTA від 11.06.2018:
1 (1). Сімона Халеп (Румунія) - 7970
2 (2). Кароліна Возняцкі (Данія) - 6745
3 (3). Гарбінє Мугуруса (Іспанія) - 6550
4 (10). Слоан Стівенс (США) - 5463
5 (4). Еліна Світоліна (Україна) - 5205
6 (7). Каролін Гарсія (Франція) - 4970
7 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) - 4685
8 (8). Петра Квітова (Чехія) - 4610
9 (9). Вінус Вільямс (США) - 3971
10 (13). Медісон Кіз (США) - 3536
...
34 (39). Леся Цуренко (Україна) - 1 365
65 (67). Катерина Козлова (Україна) - 900
81 (90). Катерина Бондаренко (Україна) - 748
126 (126). Ангеліна Калініна (Україна) - 473
133 (145) Марта Костюк (Україна) - 442
Нагадаємо, Цуренко в четвертому колі Ролан Гаррос відмовилася продовжувати матч через травму.