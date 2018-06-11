Світоліна опустилася на п'яту позицію в рейтингу WTA

Її місце в четвірці зайняла американка Слоан Стівенс

Українська тенісистка Еліна Світоліна втратила одну позицію і опустилася на п'яту позицію в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляється на сайті організації.

Її місце в четвірці зайняла американка Слоан Стівенс, яка зуміла стати фіналісткою Відкритого чемпіонату Франції (Ролан Гаррос).

Світоліна поразки в третьому колі Ролан Гаррос і не зуміла захистити здобуті в минулому сезоні очки. Роком раніше українка дійшла до чвертьфіналу, де поступилася Сімоне Халеп.

Вихід в четвертий раунд Відкритого чемпіонату Франції дозволив іншій представниці України Лесі Цуренко піднятися відразу на 5 рядків і тепер займає 34 місце.

До повторення особистого рекорду наблизилася Марта Костюк, яка піднялася відразу на 8 рядків і зараз займає 133 місце (рекорд - 130). Свій кращий результат в кар'єрі в рейтингу показала Даяна Ястремська. Раніше рекордом українки була 145 рядок, а в цей понеділок Ястремська зайняла вже 140 місце.

Рейтинг WTA від 11.06.2018:

1 (1). Сімона Халеп (Румунія) - 7970

2 (2). Кароліна Возняцкі (Данія) - 6745

3 (3). Гарбінє Мугуруса (Іспанія) - 6550

4 (10). Слоан Стівенс (США) - 5463

5 (4). Еліна Світоліна (Україна) - 5205

6 (7). Каролін Гарсія (Франція) - 4970

7 (6). Кароліна Плішкова (Чехія) - 4685

8 (8). Петра Квітова (Чехія) - 4610

9 (9). Вінус Вільямс (США) - 3971

10 (13). Медісон Кіз (США) - 3536

...

34 (39). Леся Цуренко (Україна) - 1 365

65 (67). Катерина Козлова (Україна) - 900

81 (90). Катерина Бондаренко (Україна) - 748

126 (126). Ангеліна Калініна (Україна) - 473

133 (145) Марта Костюк (Україна) - 442

Нагадаємо, Цуренко в четвертому колі Ролан Гаррос відмовилася продовжувати матч через травму.