Світоліна вилетіла в чвертьфіналі Ролан Гаррос

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишає Відкритий чемпіонат Франції (Ролан Гаррос) після поразки у чвертьфіналі. Українка у двох сетах поступилася аргентинці Наді Подоросці.

Про це повідомляється на сайті змагань.

Матч тривав 1 годину і 20 хвилин і завершився з рахунком 2:6, 4:6. Ця була перша зустріч тенісисток на корті.

.@nadiapodoroska crée la surprise en éliminant la tête de série N°3 Elina Svitolina



L'Argentine est la première joueuse issue des qualifications à atteindre le stade des demi-finales à #RolandGarros pic.twitter.com/N69vbBEwAc — Roland-Garros (@rolandgarros) October 6, 2020

Подороска вперше зіграла у чвертьфіналі на турнірі "Великого шолома". Вона стала першою в історії тенісисткою, якій на Ролан Гаррос вдалося пройти шлях від кваліфікації до півфіналу. Завдяки цьому успіху аргентинка дебютує в топ-50 рейтингу WTA.

Nadia Podoroska’s Cinderella run continues!



The Argentinian qualifier defeats No.3 seed Elina Svitolina 64 64 to advance to the #RG20 semifinals.



She is the 1st qualifier to advance to a SF of Roland Garros and the 1st woman since 2004.



Faces either Swiatek or Trevisan. — WTA Insider (@WTA_insider) October 6, 2020

Світоліна втретє в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру, але жодного разу не змогла подолати цей бар'єр.

Вона була останньою українкою на Відкритому чемпіонаті Франції. Турнір ще в першому круте покинули Даяна Ястремська, Марта Костюк, Катаріна Завацька і Катерина Козлова.

Нагадаємо, раніше Світоліна стала переможницею турніру міжнародної серії WTA в Страсбурзі. Це її другий титул в сезоні.