Світоліна здобула вольову перемогу у третьому колі Miami Open

Українка розібралася з Гавриловою і вийшла в четверте коло турніру

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна не без зусиль подолала третій раунд турніру Miami Open категорії WTA Premier Mandatory. Про це повідомляється на сайті змагань.

Українка в трьох сетах здобула перемогу над австралійкою Дариною Гавриловою - 4:6, 6:0, 6:1. Поєдинок тривав 2 години 6 хвилин.

.@ElinaSvitolina stormed back to win 12 of the final 13 games vs. Gavrilova!



She sets up a @MiamiOpen battle vs. Barty--> https://t.co/2M0f2bnSbF pic.twitter.com/Z6z5KCYQbD — WTA (@WTA) March 25, 2018

За цей час Світоліна виконала одну подачу навиліт, допустила три подвійні помилки і сім раз брала чужу подачу. У Гаврилової один ейс і сім подвійних помилок, вона реалізувала три брейк-пойнта з чотирьох.

За місце в чвертьфіналі українка посперечається із ще однією представницею Австралії Ешлі Барті, яка раніше обіграла хорватку Петру Мартич.