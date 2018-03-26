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Світоліна здобула вольову перемогу у третьому колі Miami Open

НовиниСпорт    26.03.2018 - 09:01
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка розібралася з Гавриловою і вийшла в четверте коло турніру

Четверта ракетка світу Еліна Світоліна не без зусиль подолала третій раунд турніру Miami Open категорії WTA Premier Mandatory. Про це повідомляється на сайті змагань.

Українка в трьох сетах здобула перемогу над австралійкою Дариною Гавриловою - 4:6, 6:0, 6:1. Поєдинок тривав 2 години 6 хвилин.

За цей час Світоліна виконала одну подачу навиліт, допустила три подвійні помилки і сім раз брала чужу подачу. У Гаврилової один ейс і сім подвійних помилок, вона реалізувала три брейк-пойнта з чотирьох.

 

За місце в чвертьфіналі українка посперечається із ще однією представницею Австралії Ешлі Барті, яка раніше обіграла хорватку Петру Мартич.

Світоліна виграла стартовий поєдинок на Miami Open Визначилася суперниця Світоліної по другому раунду Miami Open
Теги публікації: Теннис, Майами, Элина Свитолина  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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