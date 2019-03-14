Світоліна вперше в кар'єрі вийшла в півфінал Індіан-Уеллс

Українка з канадкою Андрееску буде боротися за місце в фіналі
Шоста ракетка світу Еліна Світоліна вперше в кар'єрі пробилася в півфінал турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллс, США. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).
На попередній стадії турніру українка в трьох сетах впоралася з 61 ракетка світового рейтингу Маркет Вондрусовой з Чехії (4:6, 6:4, 6:4). Матч тривав 2 годині 13 хвилин.
.@ElinaSvitolina advances to her first @BNPPARIBASOPEN semifinal!— WTA (@WTA) March 14, 2019
Will face Andreescu for a berth in the final--> https://t.co/hPEeN3G2Y2 pic.twitter.com/bjBR8Ah7dC
Раніше тенісистки зустрічалися на корті два рази: в 2018 році в Досі і в Штутгарті. Обидва матчі залишилися в активі українки.
.@ElinaSvitolina soars into the @BNPPARIBASOPEN semifinals!— WTA (@WTA) March 14, 2019
She outlasts Vondrousova, 4-6, 6-4, 6-4! pic.twitter.com/4p7kOUdZAj
За право вийти у фінал змагань українка побореться з канадкою Бьянкой Андрееску (WTA 60), що розгромила іспанку Гарбінє Мугурусу - 6:0, 6:1.
Нагадаємо, друга ракетка України Леся Цуренко зазнала поразки в матчі третього кола в Індіан-Уеллсі.