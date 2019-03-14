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Світоліна вперше в кар'єрі вийшла в півфінал Індіан-Уеллс

Новини » Спорт    14.03.2019 - 09:39
Світоліна вперше в кар'єрі вийшла в півфінал Індіан-Уеллс
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка з канадкою Андрееску буде боротися за місце в фіналі

Шоста ракетка світу Еліна Світоліна вперше в кар'єрі пробилася в півфінал турніру серії WTA Premier Mandatory в Індіан-Уеллс, США. Про це повідомляється на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

На попередній стадії турніру українка в трьох сетах впоралася з 61 ракетка світового рейтингу Маркет Вондрусовой з Чехії (4:6, 6:4, 6:4). Матч тривав 2 годині 13 хвилин.

Раніше тенісистки зустрічалися на корті два рази: в 2018 році в Досі і в Штутгарті. Обидва матчі залишилися в активі українки.

За право вийти у фінал змагань українка побореться з канадкою Бьянкой Андрееску (WTA 60), що розгромила іспанку Гарбінє Мугурусу - 6:0, 6:1.

Нагадаємо, друга ракетка України Леся Цуренко зазнала поразки в матчі третього кола в Індіан-Уеллсі.

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