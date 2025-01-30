Свитолина впервые с начала полномасштабного вторжения проиграла россиянке

Элина Свитолина стартовала на турнире WTA 500 в австрийском Линце поражением от "нейтральной" соперницы и покинула соревнования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
WTA 500 Линц, 1/8 финала
Элина Свитолина - Анна Блинкова - 4:6, 4:6
Украинка, которая в рейтинге WTA находится на 24-й строчке, уступила 83-й ракетке мира Анне Блинковой. Игра длилась 1 час и 37 минут.
Это была третья встреча соперниц. В 2023 году Свитолина дважды одолела россиянку на грунтовых кортах. А на харде они сыграли впервые.
В стартовом сете теннисистки щедро раздавали друг другу свои подачи. Россиянка проиграла три своих гейма, украинка - четыре. Это и стало решающим.
Вторую партию Свитолина начала более уверенно, повела - 2:0. Но затем проиграла три гейма подряд. В концовке отечественная теннисистка взяла подачу соперницы, но проиграла две свои. И отдала вторую партию с таким же счетом, как и первую.
Таким образом самая титулованная теннисистка Украины впервые с начала полномасштабного вторжения уступила сопернице с российским паспортом. До этого она выиграла девять подобных противостояний подряд.
Турнир в Линце стал вторым для Свитолиной в 2025 году. Первым был Australian Open, на котором украинка дошла до четвертьфинала, где уступила будущей победительнице Мэдисон Киз.
Ранее рассказали, как "расклеенная" Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Линце.
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