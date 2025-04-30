Свитолина вышла в полуфинал мадридского "тысячника", где может сыграть с Костюк (видео)

Мадрид, WTA 1000, 1/4 финала

Элина Свитолина (Украина) - Моюка Утидзима (Япония) - 6:2, 6:1

Как прошла игра

В начале первого сета теннисистки обменялись брейками, однако в дальнейшем украинка перехватила инициативу и взяла три гейма подряд. Партия завершилась после восьмого гейма: Свитолина реализовала еще один брейк и выиграла сет со счетом 6:2.

Во второй партии украинка позволила сопернице взять лишь один розыгрыш очка, после чего уверенно выиграла пять геймов подряд, оформив два брейка. Сет завершился со счетом 6:1 в ее пользу.

Игра продлилась всего за 54 минуты.

Что означает победа Свитолиной

Первая ракетка Украины одержала уже 11-ю победу подряд. Это вторая по продолжительности победная серия в ее карьере. Личный рекорд теннисистки - 12 побед подряд был установлен в 2013 году.

Также Свитолина обновила свой рекорд по количеству выигранных сетов подряд - теперь их 22. Предыдущее достижение - серия из 16-ти выигранных сетов датируется все тем же 2013-м.

Элина впервые вышла в полуфинал турнира в Мадриде. Ранее ее лучшим результатом здесь был второй раунд. Она сыграет свой 12-й полуфинал на турнирах WTA 1000 и первый - с марта 2021 года.

С кем будет играть дальше

Идеальным дальнейшим раскладом стал бы чисто украинский полуфинал - Свтолина против Марты Костюк. Но для этого второй отечественной ракетке надо сделать почти невозможное - победить лидера мирового рейтинга - "нейтральную" белоруску Арину Соболенко.

Этот поединок состоится сегодня и начнется не раньше 21:00 по киевскому времени. Букмекеры в успех Костюк совсем не верят. Коэффициент на ее победу - 4,30. Успех белоруски оценивается - в 1,22.